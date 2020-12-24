БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
13:17 24.12.2020
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Ремонт отделения реанимации в детской больнице скорой помощи проверил губернатор Травников
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Обнаружил новый штамм коронавируса из ЮАР Минздрав Великобритании
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Потерялся рыбак в сильную метель на льду Обского водохранилища. Ему удалось связаться со спасателями
14:14 24-12-2020
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14:07 24-12-2020
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14:00 24-12-2020