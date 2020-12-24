24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» приглашает на работу

15:13 24.12.2020
4 5

В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

% name% title

Машиностроительный завод АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» - лидер в производстве упаковочного оборудования, приглашает на работу специалистов – профессионалов в своей области.

Сохраняя головной офис и производство в Санкт-Петербурге, компания имеет собственные представительства и сервисные центры в большинстве крупных городов России.

В связи с тем, что компания не стоит на месте и развивается, она ищет талантливых и способных сотрудников, т.к. успех компании во многом зависит от кадров! Специалистам из других регионов предоставляется комфортное жилье, также есть возможность переезда вместе с семьей.

Сотрудники имеют возможность постоянно развивать свои профессиональные навыки и расти по карьерной лестнице. Есть ДМС, корпоративные скидки на посещение одного из крупнейших в г. Санкт-Петербург фитнес-клуба с бассейном, а также возможность бесплатно изучать английский язык.

Контактная информация: Машиностроительный завод ТАУРАС-ФЕНИКС

Менеджер по побору персонала Гребенькова Екатерина

ekaterina.grebenkova@taurasfenix.com

Тел.: +7 (383) 209-19-40 (доб. 716), 8913-205-0381

на правах рекламы

вакансии ТАУРАС-ФЕНИКС требуются
Мнение читателей
3
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 22 декабря 2020 12:27
Платят там по масштабам Питера копейки, и там полно соседних областей до которых не 7 тысяч километров ехать двое суток из Новосибирска, а час на машине, откуда бы давно люди все эти вакансии забили, если бы там честно платили , но там дикая текучка и уже больше трёх лет по моим личным расчётам, им вечно все работяги требуются! Лох не мамонт не вымрет!
Stas2020, 22 декабря 2020 17:02
А у меня знакомый уехал туда Наладчиком, очень доволен! меня тоже приглашали , но у жены здесь была должность хорошая , поэтому в свое время не уехали. Платят там хорошо и все своевременно. Это факт!
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной..., 24 декабря 2020 15:38
Ох уж эти проплаченные сказочники не дружащие с логикой! Ведь жители соседних с ленинградской областей, по вашему очень "глупы", "необразованные", "неграмотные" люди, ведь именно поэтому их не берут в эту "чудо контору", а не потому что жители соседних областей знают эту контору как облупленную? Ведь кроме НСО больше нет образованных и грамотных спецов с образованием и опытом работы в крохотной России от Калининграда до Курильских островов?
Аноним, 24 декабря 2020 15:43
"При неизвестных обстоятельствах погиб средний сын в многодетной семье Сапожниковых Бердска 19-летний Александр. Он закончил школу № 9, а в конце 2018 года вернулся со службы. Спустя пару месяцев уехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу в компанию.

- 11 июня позвонили незнакомые люди и сообщили, что Саша умер, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Кристина Елфимова, занимающаяся вопросами пересылки тела и похоронами старшая дочь Сапожниковых.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2019/06/14/431861-pogib-po-neizvestnoj-prichine-19-letnij-zhitel-berdska-v-sankt-peterburge"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКакое ведомство может провести народную экспертизу и остановить строительство свалки у кладбища Бердска, ответил Росприроднадзор
16:16 24-12-2020
Какое ведомство может провести народную экспертизу и остановить строительство свалки у кладбища Бердска, ответил Росприроднадзор
Опрос: На что потратят тринадцатую зарплату жители России?
16:15 24-12-2020
Опрос: На что потратят тринадцатую зарплату жители России?
Устроил розыгрыш надгробия в Instagram установщик могильных камней Александр
16:10 24-12-2020
Устроил розыгрыш надгробия в Instagram установщик могильных камней Александр
Как предсказал свое убийство журналист Михаил Бударагин, стало известно
16:08 24-12-2020
Как предсказал свое убийство журналист Михаил Бударагин, стало известно
Завели уголовное дело за продажу острова "Огуречный" на главу Искитимского района Олега Лагоду
16:05 24-12-2020
Завели уголовное дело за продажу острова
Какие законы вступают с 24 декабря в России. Список
16:00 24-12-2020
Какие законы вступают с 24 декабря в России. Список
Оперативный штаб: скончалась 635 пациента за сутки на 24 декабря в России
15:59 24-12-2020
Оперативный штаб: скончалась 635 пациента за сутки на 24 декабря в России
БердскПоднимут ли тариф на проезд в маршрутках Бердска в январе 2021 года, ответила Надежда Нятина
15:59 24-12-2020
Поднимут ли тариф на проезд в маршрутках Бердска в январе 2021 года, ответила Надежда Нятина
Новый антирекорд: +29 935 зараженных за сутки на 24 декабря в России
15:58 24-12-2020
Новый антирекорд: +29 935 зараженных за сутки на 24 декабря в России
Накормили хайбургерами студентов из Томска
15:53 24-12-2020
Накормили хайбургерами студентов из Томска