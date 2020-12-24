Кого коснётся дачная амнистия, которую продлили до 1 марта 2026 года

После 1 марта 2026 года оформить собственность на дом, построенный без уведомления местных властей, можно будет только в судебном порядке. При этом придётся доказывать, что здание не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Теперь и дома

До 1 марта 2026 года в упрощённом порядке можно оформить собственность на дома, гаражи и бани на загородных участках

Дачную амнистию, срок которой истекал в марте 2021 года, продлили ещё на пять лет. В Госдуме надеются, что к этому времени все желающие смогут оформить права на загородную недвижимость по упрощённой схеме. Закон, вступающий в силу 19 декабря, теперь касается не только летних дачных домиков, но и индивидуальных жилых домов. Как воспользоваться амнистией, разбиралась «Парламентская газета».

Какие дома подпадают под амнистию?

Раньше амнистия касалась только домиков для сезонного использования, построенных на садовых участках и на участках для ведения личного подсобного хозяйства. Теперь в список включили индивидуальные жилые дома, соответствующие параметрам, определённым в Градостроительном кодексе. Такой дом не может быть выше 20 метров, и в нём не должно быть более трёх надземных этажей.

Также в упрощённом порядке можно оформить собственность на все постройки на участке — это гаражи, бани, хозяйственные строения.

Как оформить собственность?

Гражданам, которые хотят оформить дачу в собственность, следует обратиться в МФЦ и заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества в двух экземплярах. Бланк декларации можно скачать заранее, но лучше заполнять его вместе со специалистом. В документе указываются персональные данные хозяина дома, адрес постоянного проживания собственника, а также местонахождение недвижимости и кадастровый номер земельного участка. Необходимо указать площадь дома, этажность, год строительства, наличие отопления, электричества и водопровода.

К декларации прилагается копия паспорта заявителя и технический план земельного участка. Если такого плана нет, составить его поможет кадастровый инженер. Специалиста нужно вызвать на участок, где он произведёт необходимые замеры всех объектов, подлежащих регистрации, запишет данные на диск, который собственник позже передаст в МФЦ. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также предоставить правоустанавливающие документы на землю.

После 1 марта 2026 года оформить собственность на дом, построенный без уведомления местных властей, можно будет только в судебном порядке. При этом придётся доказывать, что здание не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Дачники ждали этот закон

С инициативой о продлении амнистии выступили группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При рассмотрении закона в первом чтении Крашенинников отметил, что людям, которые не успели воспользоваться амнистией до 1 марта 2021 года, пришлось бы оформлять свои права на дом только в судебном порядке.

«Амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания», — сказал Крашенинников. Он подчеркнул, что с 1 сентября 2006 года, когда появился первый документ о дачной амнистии, в упрощённом порядке оформлено 14 миллионов объектов. Из них около одного миллиона зарегистрировано после очередного продления льготного порядка оформления прав на дачные дома в 2019 году.

Дачники очень ждали принятия этого закона, сказал «Парламентской газете» председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления домов в собственность», — отметил депутат.

Источник: ПГ