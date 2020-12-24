Почему церковь не рекомендует дарить икону. И можно ли вообще дарить иконы?

Православная икона является настоящей святыней, которая помогает людям в решении важных жизненных проблем. Избавляет нуждающихся от болезней. Является мощной защитой от всех невзгод и неудач. Освященная икона в церкви может стать идеальным подарком для православных людей.

Прежде чем подарить важный для вас предмет, стоит изучить ряд тонкостей

Многие люди задаются вопросом о том, можно ли дарить икону в подарок. Однозначного ответа на данный вопрос нет, так как люди разные и у каждого своё отношение к Богу. Одни суеверные и считают, что данный сюрприз способен навлечь беду, другие же, наоборот, положительно относятся к таким презентам.

Кому нельзя дарить икону

Православная икона является настоящей святыней, которая помогает людям в решении важных жизненных проблем. Избавляет нуждающихся от болезней. Является мощной защитой от всех невзгод и неудач. Освященная икона в церкви может стать идеальным подарком для православных людей. Но есть и запреты на её дарение. Не советуют преподносить такой сюрприз малознакомым людям. Никто не знает, к какой вере относится тот или иной человек.

Не стоит приносить в подарок образ святых тем, кто не скрывает своё равнодушие к Богу. Люди не будут молиться, поэтому счастье и радости икона не принесёт. Нельзя дарить икону, на которой уже написаны пожелания. Икона не является магическим талисманом, перед ней советуют читать молитвы, а не носить в сумке или в кошельке.

Некоторые люди считают, что подаренная икона может привлечь к человеку беду, несчастье. Дарящий может привлечь порчу, плохие мысли и эмоции. Поэтому к такому презенту относились с большой осторожностью. В старые времена считали, что через икону завистники привлекали все жизненные неудачи. Если люди вешали икону на видное место, то она действовала очень быстро.

Какие иконы дарят женщинам, а какие мужчинам

Но несмотря на различные приметы, священники считают, что верующим людям можно делать сюрпризы в виде лика святого. Если она приобретена в церкви, то обладает мощной силой и энергией. На день рождения делать сюрприз в виде иконы можно, но лишь тогда, если человека хорошо знают.

Если подарок будет сделан искренне, от чистого сердца и души, то сюрприз удастся. Будет напоминать о дружбе, преданности. Существуют иконы, которые можно дарить только мужчине или же женщине.

Девушкам советуют дарить:

Казанскую икону Божьей Матери – способна положительно повлиять на здоровье, семейное благополучие. Помогает семейной паре обрести счастье в личной жизни;

Владимирская икона – избавляет от болезней, связанных с сердцем. Помогает девушкам забеременеть;

икона Богородицы Троеручица помогает при сильных переживаниях, избавляет от неудач и финансовой нестабильности;

Иверская икона – советуют просить у данного образа избавления от всех грехов;

Вифлеемская икона способна подарить счастье в семейной жизни, а женщинам возможность забеременеть.

Мужчинам стоит преподносить следующие иконы:

Спас Нерукотворный советуют дарить тем людям, которые не любят ходить в церковь;

Святой Николай помогает мужчинам в решении важных проблем;

икона Ангела-Хранителя способна защитить человека от всех бед.

Если человеку вручили икону, от данного подарка не советуют отказываться. Нельзя её передаривать, отдавать кому-то.

Данный подарок положительно повлияет на будущее и удачу. Если люди суеверные и верят в приметы, советуют понести икону в церковь и посвятить. Это избавит её от негатива, зависти и порчи.

Чтобы лик святого приносил счастье, советуют каждый день читать перед ним молитву. Если кто-то из незнакомых решил сделать такой подарок, советуют быть с ним осторожным. Эксперты советуют: если возникли малейшие сомнения, то такой презент нельзя принимать. Можно понести в церковь и там оставить.

Когда можно дарить икону

Икону дарят, чтобы проявить своё уважение человеку. В старину такой подарок преподносили только на большие праздники: венчание, свадьбу, крестины, можно даже на новоселье. Данный сюрприз делали родители жениха или невесты.

В старые времена предки считали, что такой сюрприз может стать хорошей защитой для дома и семьи от всех неудач. Если влюбленный человек решил сделать такой сюрприз, то он хочет продемонстрировать своё уважение.

Молодоженам на свадьбу советуют подарить образ Святителя и Богоматери. Это поможет укрепить брак, подарит веру в будущее и удачу в семейной жизни.

Во время венчания родители могут сделать сюрприз и преподнести образ святых Петра и Февронии. Ещё с давних времён положительно влияли на судьбу супружеской пары. Можно подарить Федоровскую икону Божьей Матери, или же Святых Праотцов, образ лика святой Ксении Петербургской.

Во время крещения ребёнка крестные родители приносят икону Божьей Матери. Можно подарить именную икону. Считается, что они защищают ребёнка от зла, плохих сновидений и всех неудач.

Источник: www.rsute.ru