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Как избавиться от воды на автомобильных ковриках: несколько эффективных способов

17:40 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Чтобы минимизировать количество снега и потенциально воды в салоне, всего-то нужно вооружиться щеткой или веником, которые логично держать в карманах двери или дверей, если водитель в салоне не один.

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Зимой снег остается не только на улице, но и на обуви

Снег, который оказался на ковриках в салонах автомобилей, при нормальной работе климатической установки стремительно превращается в воду, что, согласитесь, не очень приятно. Делимся несколькими лайфхаками, как "выйти сухим из воды".

Отряхивать обувь

Чтобы минимизировать количество снега и потенциально воды в салоне, всего-то нужно вооружиться щеткой или веником, которые логично держать в карманах двери или дверей, если водитель в салоне не один.

Смахивание снега перед посадкой в салон займет у вас 5-10 секунд, при этом вы исключите сценарий, когда растаявшая вода начнет испаряться по мере прогрева салона, провоцируя запотевание стекол.

Автопамперсы

На зимний период имеет смысл сменить штатные автомобильные коврики на специальные, которые прозвали "автопамперсами". Это многоразовый продукт универсальной (прямоугольной) формы, состоящий из полимерной антистатической сетки с полыми ячейками.

Такой коврик способен впитать до 2 литров жидкости, не пропустив влагу, грязь и реагенты на напольное покрытие машины и при этом удержать на поверхности мелкие камешки и песок. В случае сильного загрязнения автопамперсы приподнимают, удерживая вертикально за угол и встряхивают.

Основной объем жидкости в результате вытекает через нижний угол спецковрика. Цена вопроса - от 300 до 600 рублей за пару.

Самодельные впитывающие элементы

Если ваши коврики не тканевые, а резиновые, имеет прямой смысл "тюнинговать" их таким образом, чтобы растаявший снег впитывался в дополнительный слой, который "самоделкины" могут изготовить самостоятельно.

Лучше всего подойдет пара газет. Стандартный разворот формата А3 за короткое время может впитать до 150 мл воды.

Однако "газетный" способ, как ни крути, не самый эстетичный. В Сети можно набрести на советы "бывалых", с успехом использующие для подобных целей детские впитывающие пеленки (около 100 рублей за десяток).

Одной такой пеленки хватает примерно на 5 поездок. На наш взгляд, даже удобнее бросать на резиновый коврик специальные впитывающие тряпки для мытья машины. После каждой поездки в снег останется только их выжать.

Селикагель

Некоторые автомобилисты используют для просушки пола салона силикагель или гелевый наполнитель для кошачьего туалета. Гранулы собирают пылесосом.

Второй вариант - оригинальнее. Силикагель засыпается в носки, колготки или тканевые перчатки, после чего эти впитывающие "снаряды" закладываются на задний край коврика или под передние сиденья машины. Такой необычный метод позволяет бороться не только с влагой на ковриках, но и с запотеванием стекол.

Как просушить пол в салоне

Если вода все же вылилась за пределы коврика, следует провести мероприятия по просушке ковролина, дабы исключить неприятный запах и потенциально коррозию и гниение коврового покрытия.

В некоторых случаях проблема решается за несколько минут при помощи подручных средств - салфеток, тряпок или фена. Печка и кондиционер также достойно справятся с задачей извлечения влаги.

Наконец, можно попросту оставить окна или двери машины открытыми в теплом гараже, и проблема решится сама собой за сутки. Ну а если речь идет о серьезном затоплении, то вам дорога на мойку или в сервис, где салон просушат с применением специального оборудования.

Источник: РГ

автопамперсы коврики селикагель снег в машине
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