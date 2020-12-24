Каким курс рубля первого торгового дня в 2021 году. Прогноз

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, описал события следующей недели и спрогнозировал курс рубля в первый день торгов 2021 года:

- Общее настроение инвесторов остается в целом позитивным. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 миллиардов долларов.

Не исключено, что такой настрой сохранится и на этой неделе. Значимых событий на ней запланировано немного. Во вторник выйдут данные по ВВП США. Предполагается, что за третий квартал он вырос на 33,1 процента после падения на 31,4 процента во втором квартале. Фактическое подтверждение этому способно укрепить доллар, в том числе и к рублю. 23 декабря важными стали данные из США об инфляции и потребительских настроениях, а также о запасах нефти.

Индекс американских акций S&P500 находится на исторических максимумах выше 3700 пунктов. Нефть Brent - выше 52 долларов за баррель. Это "допандемический" уровень февраля 2020 года, хотя спрос на нефть еще нее далек от восстановления.

Напротив, индекс доллара DX - его отношение к шести основным валютам - ниже 90 пунктов. Это минимум с 2018 года. Для дальнейшего движения в этих направлениях нужны новые драйверы. А вот закрывать позиции на высоких рубежах в преддверии праздников - вполне традиционная тактика участников рынка. Поэтому в ближайшие дни возможна остановка роста рисковых активов и некоторая их коррекция. Это может остановить укрепление цен на нефть и курса рубля.

Среди других рисков последних дней этого года - недостижение договоренностей по пакету стимулирующих мер Конгрессом США и по условиям сделки по Brexit между ЕС и Великобританией. Свою роль может сыграть и объявленное усиление карантинных мер в странах Европы - Германии, Нидерландах, Великобритании.

На российскую валюту будет воздействовать и риторика прошедшего 18 декабря заседания ЦБ РФ. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку 4,25 процента. Но при этом высказано опасение об ускорении инфляции, которая составит в 2020 году 4,6-4,9 процента. То есть выше целевого уровня ЦБ в 4 процента. А в первом квартале 2021 года она достигнет 5 процентов. Для инвесторов это сигнал о будущем снижении реальной доходности вложений в рублевые активы. Что также не способствует укреплению российской валюты.

Таким образом, в сочетании двух указанных противоположных тенденциях на следующей неделе, вероятно, актуальным будет коридор курса в 72,5 - 74,7 руб/дол и 88,3 - 90,8 руб/евро. С данных рубежей начнет рубль и 2021 год на первых торгах Мосбиржи в понедельник, 4 января.