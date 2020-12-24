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Рисунки на новый год 2021

04:00 24.12.2020 Фото: srisovki.com
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Легкие и красивые новогодние рисунки для срисовки помогут детям нарисовать поздравительную открытку с Новым годом.

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Рисунки на Новый год 2021

2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Животное в китайском гороскопе ассоциируется с силой, уверенностью и трудолюбием. Легкие и красивые новогодние рисунки для срисовки помогут детям нарисовать поздравительную открытку с Новым годом. Мы, как и все европейцы, будем встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. А Новый год по Восточному календарю наступит 12 февраля 2021 года. Именно тогда Белый Металлический Бык вступит в законные права и возьмет бразды правления на ближайший год.

С Новым Годом!

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Рисунки на Новый год 2021
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Рисунки на Новый год 2021
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Рисунки на Новый год 2021
% name% title
Рисунки на Новый год 2021
% name% title
Рисунки на Новый год 2021
% name% title
Рисунки на Новый год 2021
% name% title
Рисунки на Новый год 2021
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Рисунки на Новый год 2021
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Рисунки на Новый год 2021
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Рисунки на Новый год 2021

Источник: srisovki.com

2021 новый год открытка рисунки для срисовки
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