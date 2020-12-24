Рисунки на новый год 2021

2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Животное в китайском гороскопе ассоциируется с силой, уверенностью и трудолюбием. Легкие и красивые новогодние рисунки для срисовки помогут детям нарисовать поздравительную открытку с Новым годом. Мы, как и все европейцы, будем встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. А Новый год по Восточному календарю наступит 12 февраля 2021 года. Именно тогда Белый Металлический Бык вступит в законные права и возьмет бразды правления на ближайший год.
С Новым Годом!
Источник: srisovki.com