Рисунки на Новый год 2021

2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Животное в китайском гороскопе ассоциируется с силой, уверенностью и трудолюбием. Легкие и красивые новогодние рисунки для срисовки помогут детям нарисовать поздравительную открытку с Новым годом. Мы, как и все европейцы, будем встречать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года. А Новый год по Восточному календарю наступит 12 февраля 2021 года. Именно тогда Белый Металлический Бык вступит в законные права и возьмет бразды правления на ближайший год.

С Новым Годом!

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Рисунки на Новый год 2021

Источник: srisovki.com