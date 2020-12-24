24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Магнитные бури сегодня: Новый удар ожидается 24 декабря 2020 года. Что делать уже сейчас?

09:20 24.12.2020 Фото: lebedev.ru
1 1

Люди могут почувствовать общий дискомфорт в эмоциональном и психическом состоянии. Как раз на этот аспект и будут оказывать влияние данные колебания.

% name% title
Прогноз магнитных бурь на три дня

Учеными доказано, что особо восприимчивые люди могут почувствовать на себе малейшие изменения в окружающей среде. Так метеопаты или метеозависимые люди ощущают любые магнитные скачки, которые происходят в мире, различной мощности и структуры. Именно поэтому, хотелось бы более подробно затронуть данную тему, ведь уже сегодня, 24 декабря по метеозависимым ударит новая магнитная буря, сообщает ФИАН.

Прогнозируется, что эти магнитные возмущения будут слабого характера, т.е. практически не заметными. При этом, отмечается, что люди могут почувствовать общий дискомфорт в эмоциональном и психическом состоянии. Как раз на этот аспект и будут оказывать влияние данные колебания.

Практически каждый человек уверен, что его психоэмоциональное самочувствие зависит только от него самого, от его восприятия мира. Однако, стоит отметить, что и внешние факторы оказывают влияние. Во время магнитных бурь могут наблюдаться перепады настроения, апатия, общая тревога, возможна даже агрессия. Поэтому здесь важно соблюдать осторожность в общении с близкими, коллегами, пытаться настраивать себя на позитивный лад.

В дни данных слабых магнитных бурь, лучше всего постараться по максимуму получать удовольствие от жизни, больше позитивных эмоций и отдыха «для души». Чтение книг, просмотр любимых фильмов, ванны, бани, успокаивающие напитки – это все то, что необходимо будет вам для того, чтобы даже не заметить данные магнитные колебания. В случае проявления более заметных и сильных неприятных ощущений, например головная боль, можно применить лекарственные препараты. А лучшим лекарством будет выступать хороший и крепкий сон.

магнитные бури метеозависимость метеочувствительные люди прогноз
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как чувствуете себя последние дни?

Нина, 24 декабря 2020 10:29
Чувствую себя плохо,давление скачет,сердце болит..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПеревалило за 1000 число зараженных коронавирусом за сутки на 24 декабря в Бердске
11:00 24-12-2020
Перевалило за 1000 число зараженных коронавирусом за сутки на 24 декабря в Бердске
Одобрили использование вакцины "Спутник V" власти Аргентины
11:00 24-12-2020
Одобрили использование вакцины
Фото: Вышли на дорогу из-за завалов снегом дети 24 декабря
10:58 24-12-2020
Фото: Вышли на дорогу из-за завалов снегом дети 24 декабря
БердскПадали и застревали в сугробах на тротуарах дети в Бердске утром 24 декабря 2020. Почему не очищен центр, рассказал вице-мэр Захаров
10:55 24-12-2020
Падали и застревали в сугробах на тротуарах дети в Бердске утром 24 декабря 2020. Почему не очищен центр, рассказал вице-мэр Захаров
Угнала внедорожник молодая пара с другом. Пришлось открыть огонь сотрудникам ДПС в Новосибирске
10:51 24-12-2020
Угнала внедорожник молодая пара с другом. Пришлось открыть огонь сотрудникам ДПС в Новосибирске
10 модных оттенка волос в 2021 году
10:50 24-12-2020
10 модных оттенка волос в 2021 году
БердскБорьба с сугробами: вывезла за ночь 3 300 кубометров снега спецтехника в Бердске
10:45 24-12-2020
Борьба с сугробами: вывезла за ночь 3 300 кубометров снега спецтехника в Бердске
БердскПодарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители из Бердска. Сотрите фото
10:37 24-12-2020
Подарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители из Бердска. Сотрите фото
Начинает сезон в форме «Бостон», посвященной легенде клуба Тому Хайнсону
10:35 24-12-2020
Начинает сезон в форме «Бостон», посвященной легенде клуба Тому Хайнсону
Жуткая давка произошла в метро Новосибирска. В чем причина?
10:30 24-12-2020
Жуткая давка произошла в метро Новосибирска. В чем причина?