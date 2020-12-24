Магнитные бури сегодня: Новый удар ожидается 24 декабря 2020 года. Что делать уже сейчас?

Люди могут почувствовать общий дискомфорт в эмоциональном и психическом состоянии. Как раз на этот аспект и будут оказывать влияние данные колебания.

Прогноз магнитных бурь на три дня

Учеными доказано, что особо восприимчивые люди могут почувствовать на себе малейшие изменения в окружающей среде. Так метеопаты или метеозависимые люди ощущают любые магнитные скачки, которые происходят в мире, различной мощности и структуры. Именно поэтому, хотелось бы более подробно затронуть данную тему, ведь уже сегодня, 24 декабря по метеозависимым ударит новая магнитная буря, сообщает ФИАН.

Прогнозируется, что эти магнитные возмущения будут слабого характера, т.е. практически не заметными. При этом, отмечается, что люди могут почувствовать общий дискомфорт в эмоциональном и психическом состоянии. Как раз на этот аспект и будут оказывать влияние данные колебания.

Практически каждый человек уверен, что его психоэмоциональное самочувствие зависит только от него самого, от его восприятия мира. Однако, стоит отметить, что и внешние факторы оказывают влияние. Во время магнитных бурь могут наблюдаться перепады настроения, апатия, общая тревога, возможна даже агрессия. Поэтому здесь важно соблюдать осторожность в общении с близкими, коллегами, пытаться настраивать себя на позитивный лад.

В дни данных слабых магнитных бурь, лучше всего постараться по максимуму получать удовольствие от жизни, больше позитивных эмоций и отдыха «для души». Чтение книг, просмотр любимых фильмов, ванны, бани, успокаивающие напитки – это все то, что необходимо будет вам для того, чтобы даже не заметить данные магнитные колебания. В случае проявления более заметных и сильных неприятных ощущений, например головная боль, можно применить лекарственные препараты. А лучшим лекарством будет выступать хороший и крепкий сон.