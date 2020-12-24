51-летняя Дженнифер Лопес в мокрой сетке взбудоражила поклонников

Актриса и певица Дженнифер Лопес вскружила голову соблазнительным образом

Актриса и певица Дженнифер Лопес вскружила голову соблазнительным образом.

На одной из фан-страниц 51-летней звезды в Инстаграм опубликован пикантный кадр, на котором Джей Ло приняла томную позу в вызывающем бикини.

Так, актриса с мокрыми волосами предстала в белом кружевном купальнике. "Сеточка" в самых соблазнительных местах будоражит фантазию: на эти изгибы можно любоваться вечно.

Дженнифер облокотилась на руку, а вторую положила на бедро, кинув игривый взгляд в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez Fan (@jlosong)

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Великолепная моя любовь"

"очень красивая кошечка"

"Ой, мама, какое богатое тело"

"Это хорошее бикини"

Многие поражаются, как звезде удается сохранять столь привлекательный вид, несмотря на возраст.

Идеальное утро Дженнифер начинается с пятикилометровой пробежки. Ее завтрак состоит из протеинового коктейля (обычно добавляются мед или свежие ягоды) и тарелки фруктов. Основу рациона звезды составляют рыба (чаще лосось), птица, свинина, а также овощи (преимущественно брокколи, брюссельская капуста и спаржа).

Напомним, в Сети бурно обсуждают один из образов Джей Ло, в котором она появлялась на сцене. Красотка обтянула роскошную фигуру в "тоненький" комбинезон пестрой расцветки.

Лопес повернулась к камере самой выдающейся частью тела.

«Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким; " Красота, здоровье, вдохновение и женщина сила, а вот и главный козырь!", - комментировала публика.

Источник: politeka.net