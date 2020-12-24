На какую валюту лучше менять рубли, рассказал эксперт

С начала ноября USD/RUB опустилась с 80,6 до 72,7

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- За последние 25 лет рубль показывает определенную тенденцию: он усиливает снижение в декабре. Сейчас он теряет примерно по 2,2% к доллару против 1,8% в ноябре. Худшим месяцем 2020 года был август, с потерями в 3,9%.

Ослабление к концу года вызвано повышенным темпом освоения бюджета и сокращением профицита сальдо платежного баланса. В этом году многие ждали, что рубль сможет укрепиться к концу года после довольно сильной девальвации из-за геополитики. И действительно, тренд на укрепление к концу года действительно был. Более того, он и остается.

С начала ноября USD/RUB опустилась с 80,6 до 72,7, то есть рубль укрепился-таки на 9,8%, прежде чем откатился к 75 за доллар в понедельник днем.

Таким образом, сейчас мы видим лишь фиксацию прибыли перед праздниками от краткосрочных спекулятивных сделок на рост рубля в предыдущие шесть недель. Практика подсказывает, что последние, предновогодние недели приносят с собой высокую волатильность рынка, но редко когда кардинально изменяются к концу январских праздников. Рубль или рынки могут сильно изменяться вверх или вниз, но часто возвращаются на место с возвращением игроков после новогодних праздников.

Несмотря на плохой старт недели (кстати, как и неделей ранее) я пока сохраняю оптимистичный взгляд на рубль. Пессимистичный сценарий способен отправить USD/RUB к 76,4, а EUR/RUB - к 90,15.

Курс доллара может прибавить сразу около 3 рублей за неделю.

Как и ранее, считаю, что мы встретим Новый год на уровнях вблизи 73 рублей за доллар и 88-90 рублей за евро.

На обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому менять рубли лучше в евро, а не доллары. Вообще же рубль - неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю.

Что касается праздничного периода, движение рубля в эти дни сложно прогнозировать. Зачастую колебания очень широкие, но отыгрываются в первые же дни после праздников. В худшем случае после каникул доллар может оказаться у 80 рублей. Однако фундаментально он слаб на обозримое будущее. Практичней на конец первого квартала 2021 ожидать диапазон 68-70 за доллар и 83-85 за евро.

Источник: РГ