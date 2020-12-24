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Общество / Стиль жизни

Новая селедка под шубой: 2 лучших рецепта любимого салата

19:20 24.12.2020 Фото: delo-vcusa.ru
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Этот салат готовят на все праздники, но особенно популярен он на Новый год. Это блюдо готовится очень просто и из недорогих ингредиентов, а съедается за считанные минуты.

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Это блюдо готовится очень просто и из недорогих ингредиентов, а съедается за считанные минуты

Селедка под шубой - это любимый салат многих жителей постсоветских стран.

Сельдь под шубой - это известный праздничный салат советской кухни. В состав классического рецепта входит слабосоленая сельдь, вареные овощи и яйца. Салат выкладывается слоями, которые смазывают майонезом. Этот салат готовят на все праздники, но особенно популярен он на Новый год. Это блюдо готовится очень просто и из недорогих ингредиентов, а съедается за считанные минуты.

Классический рецепт селедки под шубой

Селедка филе - 500 г.
Картошка - 5 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 3 шт.
Яйца - 5 шт.
Майонез - 250 г.
Свекла - 4 шт.

Морковь, картофель, свеклу и яйца отварить до готовности и остудить. Морковь и картошка варятся 25 минут, яйца - 10 минут. Свеклу нужно варить 1 час. Очищенный лук мелко нарезать и ошпарить кипятком. Селедку нарезать одинаковыми кусочками. Картофель, морковь и свеклу натереть на терке, яйца мелко нарезать.

В широкую плоскую посуду выложить на дно сельдь, выровнять, смазать майонезом. На селедку выложить слой моркови, затем картофель и яйца. Каждый слой смазывать майонезом. Сверху выложить слой свеклы, слегка посолить салат и смазать последний слой майонезом. Украсить салат зеленью, яйцами или луком. Оставит в холодильнике на несколько часов.

Селедка под шубой с яблоком

Филе селёдки - 400 г.
Свекла - 100 г.
Картофель - 3 шт.
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.
Майонез - 200 мг.
Соль - по вкусу.
Сахар - 1 ч.л.
Бальзамический уксус - 1 ч.л.

Свеклу, картофель, морковь и яйца отварить до готовности и остудить. Яйца мелко нарезать. Яблоко, морковь, картошку и свеклу натереть на терке. Лук измельчить, залить смесью сахара, бальзамического уксуса и соли и мариновать несколько минут. Слить маринад.

Выложить салат: сначала картошку, затем сельдь, лук, морковь, яблоко и яйцо. Каждый слой смазывать майонезом. Последним слоем выложить тертую свеклу. Сверху смазать майонезом и украсить по вкусу. Оставить салат настояться на 2 часа.

Источник: unian.net

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