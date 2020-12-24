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Рассказали о самых опасных новогодних подарках в коронавирус врачи

08:30 24.12.2020 Фото: pxhere
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Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.

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Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биологРассказали о самых опасных новогодних подарках в коронавирус врачиЕщё 943 новостей

Внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса, считают опрошенные РИА Новости врачи: например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.

"Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических – до трех дней", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

С учётом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - советует Ненастина.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.

"Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты – просто хорошо помыть проточной водой", - сказал Жемчугов.

Источник: РИА Новости

коронавирус можно заразиться поверхность подарки
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