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Красота / Общество

10 модных оттенка волос в 2021 году

10:50 24.12.2020 Фото: pixabay.com
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Редким обладательницам природного темного медного цвета повезло - этот ошеломляющий модный оттенок будет одним из главных трендов 2021 года.

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Мода на цвета для покраски волос постоянно меняется

В следующем году в моде будут калифорнийский блонд, темный медный и коньячные оттенки.

Мода на цвета для покраски волос постоянно меняется. Некоторые цвета неожиданно входят в моду и становятся чрезвычайно трендовыми, а другие считаются безнадежно устаревшими. Многие девушки отказываются от покраски волос и предпочитают носить натуральный цвет. Однако если вы хотите экспериментов - можете выбрать один из цветов, которые советуют стилисты в 2021 году.

Модные цвета для блондинок

Калифорнийский блонд

Этот модный цвет волос очень популярен среди Инстаграм-звезд и знаменитостей Голливуда. Такой цвет волос создается при помощи мелирования отдельных прядей, которые будто выгорают под солнцем. Это универсальный цвет волос, который подходит всем и делает прическу более объемной визуально.

Пшеничный блонд

Натуральность и естественность всегда в моде - именно так выглядит этот цвет волос. Такой цвет волос освежает и делает моложе. Стилисты однозначно рекомендуют обратить внимание любителей блонда на этот цвет. Он также подходит под любой цвет кожи и глаз.

Пепельный блонд

Серый цвет с серебристым отливом создает образ красотки из холодного севера. Этот цвет волос очень привлекает внимание и подойдет не всем. Стилисты рекомендуют выбирать этот цвет девушкам с холодной кожей и светлыми глазами - тогда он выгодно подчеркнет ваши черты лица.

Клубничный блонд

Шикарный освежающий клубничный блонд имеет легкий нежно-розовый оттенок и хорошо ложится на волосы любой длины. Подойдет как для девушек-подростков, так и женщин преклонного возраста. Парикмахеры советуют выбирать оттенок с очень легким оттенком розового и отказаться от кричащих цветов.

Модные цвета для брюнеток и шатенок

Вишня в шоколаде

Этот роскошный темный цвет с вишневым отливом может показаться кому-то "бабушкиным", однако такой цвет - один из трендов 2021 года. Красивый оттенок бордо делает локоны живыми и привлекающими внимание. Хорошо подойдет обладательницам густых и длинных волос.

Темная корица

Этот популярный оттенок сочетает медовые тона и светлый каштан. Отлично подойдет дамам любого возраста, а особенно хорошо смотрится на загорелых и темноглазых девушках. Этот оттенок можно увидеть у многих известных актрис.

Коньяк

Роскошный коньячный цвет выглядит очень дорого. Правильный коньячный цвет должен иметь медовые или золотистые переливы. Желтизны нужно избегать - она сделает этот цвет дешевым. Этот трендовый оттенок подойдет для волос любой длины.

Морозный каштан

Этот тон для брюнеток выглядит стильно и благородно. Прекрасно смотрится в офисе и в деловом образе. Морозный каштан создает впечатление строгой и уверенной в себе девушки. Это один из главных любимчиков стилистов в наступающем году.

Модные цвета для рыжих

Темная медь

Редким обладательницам природного темного медного цвета повезло - этот ошеломляющий модный оттенок будет одним из главных трендов 2021 года. Сделать такой цвет при домашнем окрашивании почти невозможно - такого эффекта можно достичь только в салоне. Темная медь с монохромным колорированием выглядит просто потрясающе.

Имбирь

Цвет волос имбирь - светлый, естественно выглядящий оттенок. Достигнуть идеального цвета самостоятельно очень сложно - можно получить некрасивую желтизну или эффект пыльных волос. Однако если оттенок получится правильным - вы будете выглядеть очень нежно, будто вас поцеловало солнце. За сложность техники и благородные переливы стилисты очень ценят этот тон.

Источник: unian.net

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