День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками отмечается 24 декабря 2020 года

Сегодняшний День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений русской армии.

День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря

День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга её защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно. Тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму.

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечёт вверх, чем сдастся Измаил».

(11) 22 декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага русских солдат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 часов, — турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Потери русской армии составили 2136 человек убитыми и 3214 ранеными.

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791), хотя по Ясскому договору (1791) город был возвращен Турции.

Российская императрица Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» — для награждения за подвиги, совершенные при штурме города.

Сегодняшний День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений русской армии.

Источник: calend.ru