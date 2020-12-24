24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

24 декабря - Сочельник у западных христиан: Традиции важного праздника

08:50 24.12.2020 Фото: pixnio.com
0

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

% name% title
Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако, уставом эта традиция не предписана.

В рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.

Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Напомним, что Русская Православная церковь отмечает Рождественский сочельник 6 января.

Источник: calend.ru

24 декабря 2020 Евангелие история праздник сочельник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая традиция?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые запреты для курильщиков в 2021 году. Список
09:15 24-12-2020
Новые запреты для курильщиков в 2021 году. Список
"Вы рожали для кого?": посоветовала не рассчитывать на государство малоимущим семьям чиновница Пескишева
09:11 24-12-2020
«Цематеб» лечит пациентов от рождения и до глубокой старости
09:07 24-12-2020
«Цематеб» лечит пациентов от рождения и до глубокой старости
Умер основатель сети "Старик Хоттабыч" и бывший совладелец OBI Игорь Сосин на Занзибаре
09:05 24-12-2020
Умер основатель сети
Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биолог
09:00 24-12-2020
Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биолог
Ужесточат ограничения из-за коронавируса с 27 декабря в Чехии
09:00 24-12-2020
Ужесточат ограничения из-за коронавируса с 27 декабря в Чехии
Снял аккумуляторы с девяти машин ворика в Новосибирске. Его задержали на местре преступления
08:57 24-12-2020
Снял аккумуляторы с девяти машин ворика в Новосибирске. Его задержали на местре преступления
24 декабря - Сочельник у западных христиан: Традиции важного праздника
08:50 24-12-2020
24 декабря - Сочельник у западных христиан: Традиции важного праздника
Назвала главные опасности обгона зимой ГИБДД
08:45 24-12-2020
Назвала главные опасности обгона зимой ГИБДД
БердскКто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки 6
08:42 24-12-2020
Кто и как чистит дороги от снега зимой 2020 в Бердске. Все правила уборки