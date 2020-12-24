Какой сегодня церковный праздник? О чем нужно молиться 24 декабря 2020 года?

Дата по старому стилю: 11 декабря.
В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.
Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Пораженный этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.
На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.
В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.
Именины в этот день
Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан
Источник: calend.ru