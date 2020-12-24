24.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? О чем нужно молиться 24 декабря 2020 года?

07:20 24.12.2020 Фото: pixnio.com
0

В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями.

% name% title
В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? О чем нужно молиться 24 декабря 2020 года?23 декабря - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского: История великого человека православного мираЕщё 556 новостей

Дата по старому стилю: 11 декабря.
В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Пораженный этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.

На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины в этот день
Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан

Источник: calend.ru

24 декабря 2020 именины история Никонов день праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ежедневно читаете молитвы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня церковный праздник? О чем нужно молиться 24 декабря 2020 года?
07:20 24-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? О чем нужно молиться 24 декабря 2020 года?
Сегодня именины: 24 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю
07:10 24-12-2020
Сегодня именины: 24 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю
БердскАномальная погода: что ждет 24 декабря жителей Бердска
06:30 24-12-2020
Аномальная погода: что ждет 24 декабря жителей Бердска
Как украсить квартиру на новый год 2021
05:00 24-12-2020
Как украсить квартиру на новый год 2021
Рисунки на новый год 2021
04:00 24-12-2020
Рисунки на новый год 2021
Самый женственный тренд зимы 2021 назвали дизайнеры
03:00 24-12-2020
Самый женственный тренд зимы 2021 назвали дизайнеры
Точный гороскоп на 2021 год для водолеев
02:00 24-12-2020
Точный гороскоп на 2021 год для водолеев
51-летняя Дженнифер Лопес в мокрой сетке взбудоражила поклонников
01:00 24-12-2020
51-летняя Дженнифер Лопес в мокрой сетке взбудоражила поклонников
"ДОМ-2" не закрывают. На каком канале возобновит работу культовая передача? 1
23:20 23-12-2020
3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021
22:50 23-12-2020
3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021