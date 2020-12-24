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Рождественский Сочельник 24 декабря 2020 года: Как его празднуют?

09:50 24.12.2020 Фото: pixabay.com
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Во многих странах в Сочельник перед Рождеством верующие соблюдают строгий пост. В этот день христиане всей семьей наряжают елки и готовят праздничный ужин.

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Накануне Рождества у христиан наступает Сочельник

Накануне Рождества у христиан наступает Сочельник. Католики, лютеране отмечают Рождественский Сочельник 24 декабря. Они идут в церковь, а затем наряжают елку и готовят праздничный постный ужин. Рассказываем о традициях Сочельника 2019 и сути одного из важнейших христианских праздников — Рождества Христова.

Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. Слово «сочельник», предположительно, происходит от «сочиво»: Это особое блюдо — замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы, гороха и ячменя, которые по уставу полагается есть в Сочельник.

Традиции Рождественского Сочельника у западных христиан

Во многих странах в Сочельник перед Рождеством верующие соблюдают строгий пост. В этот день христиане всей семьей наряжают елки и готовят праздничный ужин.

Те, кто еще не исповедался, идут в церковь. В Рождественский Сочельник храмы открыты с раннего утра.

По традиции, в Рождественский Сочельник праздничный ужин — постный. В центре стола ставят освященный пресный хлеб — «рождественские облатки».

В начале ужина все делятся друг с другом облатками и желают добра и мира.

Перед ужином христиане вслух читают отрывок из Евангелия, где говорится о рождении сына Девы Марии Иисуса Христа.

Суть Рождества Христова

Согласно евангельским текстам, Дева Мария и ее супруг Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи населения. Им не хватило места в гостинице, и они ночевали в пещере, куда пастухи загоняли скот. Там Богородица родила Иисуса Христа и положила его в ясли — кормушку с сеном.

Христиане верят, что Иисус Христос — сын Бога, рожденный от Девы. Он пришел на землю, чтобы своей мученической смертью искупить грехи людей и открыть для них врата рая. Поэтому Рождество Христово — один из важнейших праздников в христианстве.

Источник: altapress.ru

24 декабря 2020 праздник рождественский сочельник суть традиции
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