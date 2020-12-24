Полный блэкаут в декабре 2020 : Накроет ли тьма Землю на 7 дней от облака плазмы на Солнце, рассказал эксперт

Подобный катаклизм был 250 лет назад в конце 19 века в Америке. В то время, никаких приборов сложнее керасиновой лампы не было. Как будут выживать земляне в век технологий и Интернета?

Предполагается, что в декабре Землю окутает ночь, которая продлится неделю

Земля может остаться без электричества на 7 дней из-за бурь на Солнце.

На днях, многие россияне были взбудоражены информацией, размещенной в социальных сетях инстаграм о конце света и дне "без света". Предполагаемый конец света по предсказаниям Ванги 22 декабря, так и не состоялся, однако, новость о блэкауте тревожит сердца людей до сих пор. Впервые данная новость появилась в аккаунте fails_vidos в Инстаграме. Темно станет в первую очередь, из-за того, что 90% света не сможет добраться до Земли. Подобный катаклизм был 250 лет назад и вполне возможно он наступит в конце декабря 2020 года вдобавок к злободневному коронавирусу и экономическому кризису.

Действительно, ли Землю окутает ночь, сообщил астролог из Новосибирска Владимир Агастьянов.

- Предпосылка этой новости может быть связана с мифами и легендами. Вот, например, 21 декабря, был день зимнего солнцестояния, когда наступает самая длинная ночь. Считается, по поверьям, что в это время выходит тьма, бушуют колдовские темные силы, нужно усердно молиться. Раньше Рождество отмечали не так как сейчас, не 25-го и не 26-го декабря. Рождество отмечалось именно в день солнцестояния. Считалось, что нужно своими молитвами, угомонить, успокоить всех нечистых духов, бесов, демонов и прочих. Люди в храмах молились именно в эту зимнюю ночь, а потом происходило Рождество – “рождение нового Солнца”. Отсюда и термин "рождение”, “рождество". Потом уже в поздние века это стали связывать с рождением Иисуса Христа. На самом деле, история не донесла, когда реально эта историческая личность родилась,- рассказал "Курьер. Среда. Бердск" астролог Владимир Агастьянов.

Астролог заявил, что подобное случалось в конце 19 века в Америке. На сегодняшний день, человечеству волноваться не стоит.

- С моей точки зрения, как человека с научным образованием, невозможно такое. Даже чисто теоретически. Вспышка на Солнце представляет собой мощный протуберанец, который происходит в результате огромного выброса термоядерной энергии. Она вырабатывается в результате термоядерных реакций. Этот протуберанец идет, как облако, так скажем, высоко-заряженных частиц, которое может придти на Землю и повлиять на работу электронных систем, компьютеров, смартфонов. Такое было где-то в конце 19 века, но это пришлось на Америку. В то время никаких приборов сложнее керосиновой лампы не было. На паровоз это никак не могло повлиять. Важнее паровоза ничего не было. Эта информация ложная. Не стоит пугаться. Просто какие-то байки. Есть люди, которые страдают паранойей. Сегодня сам видел в интернете, что приближаются, три каких-то опасных астероида. Люди пишущие это, с некоторой больной психикой, но не настолько больной, чтобы быть социально-опасными, но тем не менее они вот так себя проявляют. Они постоянно ужасаются, что сейчас астероид упадет на Землю, где-нибудь вулкан взорвется. У таких творческих людей встречаются личностные расстройства,- отметил новосибирский астролог Владимир Агастьянов, вчера, 23 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что причина многих социальных явлений, таких как конец света, коронавирус может быть связана с влиянием космоса на людей. Так, например коронавирус и экономический кризис вызвало великое сближение газовых планет Сатурна и Юпитера, которое происходило на протяжении нескольких месяцев. Своей конечной точки астрономическое явление достигло 21 декабря 2020 года.

Увидеть планеты россияне смогли сразу после захода Солнца с 16.20 по мск на протяжении двух часов, однако лучше всего Юпитер и Сатурн виднелись в 17.30 по мск.

Бердчане и Новосибирцы увидели соединение планет в 20.20 по местному времени. Наилучшим временем для наблюдения стало 21.30 по местному времени.