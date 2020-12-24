Назвала главные опасности обгона зимой ГИБДД

При выезде на встречную полосу во время обгона необходимо иметь запас скорости.

При выезде на встречную полосу во время обгона необходимо иметь запас скорости

Обгон на трассе в зимний период становится предельно сложным. Об этом заявили в Госавтоинспекции (ГИБДД).

Особенно опасным, по информации ведомства, является обгон на заснеженных участках дороги, когда обилие снега образует неровности и трамплины на дорогах. Также одной из главных опасностей на заснеженных трассах назвали полосы вдоль дороги, оставшиеся после очистки спецтехникой. Край проезжей части под ними может оказаться ближе, чем кажется.

При выезде на встречную полосу во время обгона необходимо иметь запас скорости. В ГИБДД отмечают, что разгон нужно выполнять еще до выхода на встречку. Также необходимо обращать внимание на дорожную ситуацию. В случае ее изменения, важно сразу отказаться от обгона.

Ранее в ГИБДД раскрыли идеальную модель поведения российских водителей. По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергея Хранцкевича, для этого достаточно соблюдать правила дорожного движения. Он также призвал не отвлекаться от дороги во время вождения.