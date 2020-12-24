Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биолог

Правильнее наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.

Применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса

Те пациенты, которые ранее получали терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".

По мнению Анчи Барановой, правильнее наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.

Источник: 1prime.ru