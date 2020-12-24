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Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биолог

09:00 24.12.2020 Фото: PxHere
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Правильнее наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.

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Применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Каких пациентов с коронавирусом опасно выписывать домой, рассказал биологРассказали о самых опасных новогодних подарках в коронавирус врачиЕщё 943 новостей

Те пациенты, которые ранее получали терапию от COVID-19, которая могла способствовать мутации вируса, не должны выписываться домой до полного выздоровления. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

Биолог пояснила, что применение антивирусных препаратов, таких как фавипиравир, способствует получению "испорченных", мутировавших вариантов вируса. Некоторые из них могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения в процессе лечения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к вирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить и "пойти в мир".

По мнению Анчи Барановой, правильнее наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят после лечения.

Источник: 1prime.ru

антитела биолог коронавирус мутации
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