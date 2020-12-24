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Продал авто - плати чужие штрафы: в чём заключается опасность договора купли-продажи

08:00 24.12.2020 Фото: pxhere
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Поскольку авто продано, то продавец считал, что правда на его стороне, решил не платить штраф, а обратился в Верховный суд.

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Поскольку авто продано, то продавец считал, что правда на его стороне, решил не платить штраф, а обратился в Верховный суд.

Оформляя договор купли-продажи, продавец может оказаться в весьма неприятной ситуации, когда именно ему будут приходить штрафы за нарушения ПДД новым владельцем автомобиля. Эксперты интернет-портала «Покатим» на реальном примере объяснили всю опасность таких договоров.

Некоторое время назад житель столицы, являющийся юридическим лицом, продал свою Toyota Corolla физическому лицу. Был оформлен договор купли-продажи и казалось, что всё должно быть в порядке. Однако уже спустя несколько дней после совершения сделки, продавцу пришло уведомление о необходимости оплатить штраф за превышение скоростного лимита.

Поскольку авто продано, то продавец считал, что правда на его стороне, решил не платить штраф, а обратился в Верховный суд. Тут-то и выяснилось, что договор между сторонами есть, но вот сам факт передачи машины новому владельцу по закону не задокументирован, а потому фактически чужой штраф должен оплатить прежний владелец автомобиля.

В этом случае можно сказать, что продавец «легко отделался», так как покупатель, к примеру, мог стать виновником смертельного ДТП и отвечать пришлось бы тоже, скорее всего, прежнему собственнику машины. Поэтому при оформлении договора купли-продажи не стоит экономить и лучше всё же обратиться к нотариусу, чтобы факт передачи транспортного средства покупателю был оформлен согласно «букве закона».

Источник: car.ru

договор купли-продажи продажа авто чужие штрафы
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