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Что нельзя делать в Сочельник 24 декабря 2020 года? Можно ли работать в этот день?

08:20 24.12.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день люди просят прощения за причиненные обиды и загадывают желание. Сегодня принято проводить день сугубо со своими домашними.

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24 декабря — 358-й день года, до конца года остается 7 дней

Продолжаем пополнять ваши запасы полезной информации. Читайте далее все про 24 декабря: какой сегодня праздник, у кого именины, что нельзя делать и многое другое.

24 декабря — 358-й день года (359-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 7 дней.

Лунный день: 24 декабря

На дату 24.12.2020 Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен.

Какой сегодня праздник

Католический Сочельник

Что нельзя делать 24 декабря

24 декабря стоит придерживаться ряда запретов.

Нельзя ругаться, сквернословить или ссориться.
Нельзя заниматься физическим трудом по дому.
Нельзя гадать и ворожить.

Нельзя уходить на охоту или рыбалку.
Если отмечаете католическое Рождество, не стоит опаздывать к ужину или садиться за стол в грязной одежде.
За праздничным столом нельзя пить.

Что надо делать 24 декабря

В этот день люди просят прощения за причиненные обиды и загадывают желание. Сегодня принято проводить день сугубо со своими домашними.

Считается, что молитва Никону принесет покой любой душе. Ему также молятся о защите от врагов.

Приметы 24 декабря

Прислушайтесь к приметам 24 декабря: они помогут во многом спрогнозировать будущее.

Безоблачный день на Никона — скоро будут морозы.
Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.
Вороны перелетают с места на место — ждите бури.
Белки 24 декабря не спускаются с деревьев — к холодам.
Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.
Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.
Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.
Горшки через край кипят — будет облачно.

Источник: hochu.ua

24 декабря 2020 даты запреты дня праздники приметы сочельник
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