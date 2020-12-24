Часы ангела в январе 2021 года: Когда просить помощи высших сил в новом году?

4 января: с 10:25 до 11:20 ангелу молятся, чтобы тот оградил от дурных помыслов и злых людей.

Попросить у своего ангела-хранителя помощи и поддержки может каждый

Попросить у своего ангела-хранителя помощи и поддержки может каждый. В январе 2021 года в часы ангела каждое обращение к небесному хранителю будет услышано, и он ответит на молитвенный призыв о помощи.

Ежедневные молитвы помогают укрепиться в вере, отринуть любое зло и обрести душевную гармонию. В январе эксперты рекомендуют каждый день взывать к ангелам-хранителям, чтобы получить их покровительство и поддержку, и благодаря ей с легкостью справляться с возникающими трудностями и привлекать успех.

1 января: в первый день нового года у ангела с 10:15 до 11:05 просят поддержки, чтобы начать новый этап жизни без проблем и хлопот.

2 января: в субботу с 09:20 до 10:15 ангелу молятся, чтобы обрести душевное равновесие и не поддаваться на провокации.

3 января: в этот день ангелу возносят молитву с 09:12 до 09:55, чтобы избавиться от головной боли и недомоганий.

4 января: с 10:25 до 11:20 ангелу молятся, чтобы тот оградил от дурных помыслов и злых людей.

5 января: справиться с неприятностями и обрести счастье поможет поддержка ангела, к которому обращаются с молитвой с 08:42 до 09:25.

6 января: в среду ангела с 08:10 до 08:50 просят уберечь от недальновидных поступков.

7 января: в этот день у ангела с 08:44 до 09:35 просят послать знак, который поможет найти верный путь к успеху и предостережет, если впереди будет опасность.

8 января: в этот день ангелу молятся с 07:55 до 08:38, и просят избавления от кошмарных сновидений.

9 января: субботнее утро посвящают обращению к ангелу. С 07:42 до 08:32 у него просят поддержки, чтобы воплотить в жизнь планы и не столкнуться с проблемами.

10 января: в воскресный день ангелу молятся с 11:15 до 11:55, чтобы он защитил детей от бед и направил их помыслы к свету.

11 января: в понедельник у ангела просят поддержки с 06:55 до 07:45, чтобы начать день успешно и привлечь в жизнь материальное благополучие.

12 января: в этот день ангелу молятся с 08:16 до 09:11, чтобы уберечься от конфликтов.

13 января: в этот день с 08:33 до 09:33 ангела просят уберечь от неожиданных неприятностей и людей со злыми намерениями.

14 января: в этот день с 12:35 до 13:25 хранителю молятся, чтобы избавиться от дурных мыслей и эмоций.

15 января: в пятничный день у ангела с 15:15 до 16:15 просят помощи в исполнении заветного желания.

16 января: в утренний час к ангелу обращаются с 06:24 до 07:05, чтобы он помог с выполнением запланированных дел.

17 января: с 10:27 до 11:27 молятся ангелу, чтобы он уберег от болезней близких людей и помог с исцелением недугов.

18 января: в этот день хранителю возносят молитву с 11:15 до 12:05. У него просят защиты от поспешных решений.

19 января: в этот день с 06:15 до 07:12 у ангела просят помощи в освобождении от грехов и дурных мыслей.

20 января: в среду ангела просят о помощи в любовных делах с 12:15 до 13:12.

21 января: молитвы, вознесенные хранителю с 11:35 до 12:15, помогут справиться с гневом и не отвечать на зло злом.

22 января: в этот день с 11:12 до 12:52 ангела-хранителя благодарят за поддержку и просят о помощи в дороге, если намечается путешествие.

23 января: у ангела с 09:10 до 09:50 просят помощи, чтобы не потратить деньги зря и не стать заложниками мошенников.

24 января: с 15:12 до 16:07 у ангела просят поддержки, чтобы выполнить в срок запланированные дела.

25 января: обрести счастье в личной жизни поможет поддержка ангела-хранителя. Его просят о помощи с 06:22 до 07:15.

26 января: справиться с неурядицами и не опускать рук поможет искреннее обращение к ангелу с 08:45 до 09:32.

27 января: в среду у ангела с 10:24 до 11:07 просят помощи в обучении, чтобы успешно сдать экзамены и пройти все испытания с легкостью.

28 января: избавиться от тоски и грусти поможет молитвенное обращение к ангелу-хранителю. Его просят о помощи с 10:10 до 11:05.

29 января: с 09:52 до 10:56 ангела просят защитить свое жилище от любого негатива.

30 января: в предпоследний день месяца будут услышаны молитвы о благополучии живущих на земле. К ангелу взывают с 16:12 до 16:55.

31 января: в этот день ангела с 10:55 до 11:45 благодарят за оказанную поддержку и просят не покидать в трудную минуту.

Искренние молитвы помогают не только освобождать души от негатива, но и находить пути развития, день за днем привлекая позитивные события. Каждое искреннее обращение к Небесам помогает стать сильнее и быть выше споров и конфликтов, которые развращают души и мешают счастливой жизни.

Источник: dailyhoro.ru