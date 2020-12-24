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Пополнение кошелька Steam ограничат с 2021 года в России

09:30 24.12.2020 Фото: pixabay
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22 декабря на платформе началась новогодняя распродажа. 

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Пользователи Steam из России могут столкнуться с проблемами с пополнением кошелька в 2021 году

Цифровой магазин Steam сообщил, что для пользователей из России на неопределенный срок может быть отключена функция прямого пополнения кошелька. Это связано с изменениями в российском законодательстве. Информация об этом появилась на сайте Steam.

«Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года».

Представители платформы уточнили, что покупки по-прежнему можно будет оплатить с помощью банковских карт, PayPal, Yandex и WebMoney. В Steam не объяснили, какие именно изменения в законодательстве повлекут за собой проблемы с пополнением кошельков.

22 декабря на платформе началась новогодняя распродажа. Вместе с акциями на игры на платформе стартовало голосование за победителей ежегодной «Премии Steam». Вечером того же дня пользователи по всему миру столкнулись с проблемами с подключением к сети.

Steam кошелек Цифровой магазин
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