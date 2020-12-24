Шойгу озвучил повышение денежного довольствия военным. Подробности

В течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов, — констатировал Сергей Шойгу.

В июле 2020-го была введена при этом надбавка для отдельных категорий российских военнослужащих, отметил министр

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу выступил с предложением о повышении фонда денежного довольствия военным с наступающего года. Таким образом, власть обеспечит покрытие дефицита финансов, образовавшегося по итогам пятилетнего перерыва с индексациями заработных плат военнослужащих, пояснил свою инициативу г-н Шойгу.

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства Сергей Шойгу акцентировал внимание на том, что размер денежного довольствия военных проиндексировали в уходящем году на три процента. В июле 2020-го была введена при этом надбавка для отдельных категорий российских военнослужащих, отметил министр. Мера затронула, по его словам, свыше 45 тысяч россиян, а средний размер ежемесячной прибавки составил 23 тысячи.

Повышение денежного довольствия военным в 2021 году: какие аргументы привел Шойгу

«В течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов, — констатировал Сергей Шойгу. — В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году».

Обеспечение военнослужащих жильем

Глава российского оборонного ведомства сообщил также о том, что темп обеспечения военных жильем властям успешно удавалось поддерживать на достаточно высоком уровне в течение всего уходящего года. Жилье получили в 2020-м свыше 111 тысяч российских военнослужащих, проинформировал Сергей Шойгу. Обладателями постоянного жилья при этом стали около шести тысяч военных. Кроме того, не менее 11 тысяч военнослужащих смогли в этом году реализовать свои права на получение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы, заявил г-н Шойгу.

На 10-11 процентов в год растет, по его словам, число военных, которые получают служебное жилье. В 2020-м им обзавелись около 35 тысяч граждан, уточнил глава Минобороны России. Компенсации за поднаем жилой недвижимости получили при этом свыше 59 тысяч военных, сообщил Сергей Шойгу.

Последние новости о повышении денежного довольствия военным в 2021-м и о надбавках, введенных в 2020 году

Последние новости следующие: в минувший понедельник, 21 декабря, прошло заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого руководитель ведомства Сергей Шойгу озвучил Владимиру Путину свое предложение о повышении денежного довольствия военным в 2021-м.

О введении ежемесячных надбавок более чем для 45 тысяч военнослужащих стало известно в августе по итогам селекторного совещания сотрудников оборонного ведомства. Сергей Шойгу отметил тогда, что речь идет о сумме около 23 тысяч рублей. Приказ был подписан 17 июля. Надбавки предусмотрели для ряда военных, представляющих летный и плавсоставы, Главное управление Генштаба, а также Ракетные войска стратегического назначения.

Размеры прибавок к зарплатам определяют от окладов по воинским должностям:

офицеры — 100%;

прапорщики и сержанты — 110%;

солдаты — 120%.