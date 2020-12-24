Когда лучше подстригать ногти по лунному календарю в январе 2021 года?

5, 6 января. Немного укоротить ногти можно в период, когда Луна пребывает в Знаке Весов.

Стрижка ногтей, уход за ними, нанесение на них покрытия — все эти процедуры принесут удачу, если выполнять их в благоприятные по энергетике дни

Каждая рутинная на первый взгляд процедура может стать ритуалом на привлечение в жизнь благополучия. Стрижка ногтей, уход за ними, нанесение на них покрытия — все эти процедуры принесут удачу, если выполнять их в благоприятные по энергетике дни.

Стрижка ногтей по лунному календарю — прекрасная возможность сохранить ногти крепкими и здоровыми, а также привлечь в жизнь нужные перемены. Эксперты рекомендуют узнать о том, какие дни января подходят для этих процедур, а в какие дни лучше предпочесть ухаживающие процедуры.

1, 2 января. Первые два дня месяца убывающая Луна проведет в Деве. Это неудачное время для стрижки ногтей, и после их подравнивания можно почувствовать недомогание, а также ощутить отток жизненной энергии.

3, 4 января. В период, когда стареющее ночное светило пребывает во Льве, стрижка ногтей может спровоцировать перепады настроения, а в первые дни нового 2021 года такие неприятности лучше не привлекать.

5, 6 января. Немного укоротить ногти можно в период, когда Луна пребывает в Знаке Весов. Кардинальные перемены в эти дни планировать не стоит, чтобы не упустить удачи.

7, 8 и 9 января. Под влиянием Скорпиона ногти можно подравнять, сделав гигиенический маникюр. Это время также подходит для ухода за кожей рук.

10, 11 января. Во время пребывания Луны в Стрельце можно смело делать яркий маникюр, наращивать или укорачивать ногти. Квадратная форма ногтевых пластин поможет выбрать верный путь к успеху, а закругленная избавит от ненужных конфликтов.

12, 13 января. В эти дни посещение мастера по ногтям лучше отложить. Убывающая Луна в Козероге и последующее Новолуние 13 числа — время для ухода за руками. Стрижка ногтей может обернуться неприятностями в виде порезов.

14, 15 января. Рост Луны в Водолее — отличная новость для тех, кто хочет порадовать себя ярким маникюром. В эти дни стричь ногти — к освобождению от неприятностей, а красить их в броские цвета — к удаче в любых начинаниях.

16, 17 января. Подстричь ноготки можно во время пребывания растущей Луны в Рыбах. Тем, кто хочет избавиться от навязанного страха, тревоги и неуверенности, стоит посетить салон красоты или же провести процедуру дома.

18, 19 и 20 января. Три дня Луна проведет в созвездии Овна, и это время подходит для манипуляций с ногтями. Бережный профессиональный уход поможет избавиться от проблем с ногтевыми пластинами.

21, 22 января. Луна в Тельце — время для активного ухода за кожей рук и ногтевыми пластинами. Подстригая ногти в эти дни, можно лишиться финансовой удачи.

23, 24 и 25 января. Луна перемещается в Знак Близнецов, и это время подходит как для стрижки ногтей, так и для яркого маникюра. Зеленые оттенки помогут привлечь финансы, а красные — любовь.

26, 27 января. Рост Луны в Раке — не лучшее время для стрижки ногтей. Такая процедура может стать причиной грусти и тоски, которые будут мешать делам и налаживанию отношений с окружающими людьми.

28, 29 января. Влияние Луны во Льве будет нейтральным, и ограничений по процедурам, связанным с ногтями, нет.

30, 31 января. В последние дни января убывающая Луна будет пребывать в Деве. Стричь ногти в это время — к новым знакомствам, но стоит помнить о том, что отрастать они будут дольше обычного.

Лунные календари созданы на все случаи жизни, и рекомендации астрологов помогут каждому определиться не только с днями для маникюра или стрижки, но и с планами на грядущий день. Своевременные советы и предостережения помогут привлечь успех и удачу даже в самые сложные по энергетике дни.

Источник: dailyhoro.ru