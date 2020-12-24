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Аномальная погода: что ждет 24 декабря жителей Бердска

06:30 24.12.2020 Фото: pixabay
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На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-30.12 ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже.

Метеорологическая обстановка: Облачно, небольшой местами умеренный, ночью по востоку местами сильный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -20°С, днем -4, -9°С, местами до -14°С.

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