Аномальная погода: что ждет 24 декабря жителей Бердска

На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 26-30.12 ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже.

Метеорологическая обстановка: Облачно, небольшой местами умеренный, ночью по востоку местами сильный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°С, местами до -20°С, днем -4, -9°С, местами до -14°С.