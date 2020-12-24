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Гороскопы / Общество

Одному знаку зодиака сказочно повезет в 2021 году. Он поймает удачу за хвост!

13:50 24.12.2020 Фото: clutch.ua
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Профессиональный астролог Алина Кузимович рассказала, какому знаку больше всего повезет в 2021 году.

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Профессиональный астролог Алина Кузимович рассказала, какому знаку больше всего повезет в 2021 году

Что рассказала астролог Алина Кузимович:

"Самым удачливым 2021 год будет для Лунных Тельцов (у кого Луна на момент рождения стояла в знаке Тельца). Ведь у этих людей планета Юпитер будет в 2021 году проходить транзитом 9 дом гороскопа. Это наилучшее его положение. Несмотря на то, что Юпитер будет ослабленный в 2021 году, и это будет влиять не самым лучшим образом на всех людей (особенно в финансовом плане).

У Лунных Тельцов будет везение и возможности в 2021 году. Судьба будет благосклонна к начинаниям. Также помощь будет приходить отовсюду. Надо пользоваться этим периодом. Идти туда, куда зовут. Такой транзит бывает раз в 12 лет.

Также позитивные возможности могут быть у Лунных Дев. А вообще, все очень индивидуально. Поэтому желательно рассматривать все по своей натальной карте (карте рождения), которая рассчитывается по дате, времени и месту рождения и личным транзитам...".

Источник: clutch.ua

2021 год астролог знак зодиака самый удачливый телец Алина Кузимович
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