Сегодня именины: 24 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю

Мужчины
|Аифал
|от древнегреческого eytales - «бессмертный»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Емельян
|русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Леонтий
|от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
|Лука
|от латинского lux - «свет»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Эмиль
|от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»