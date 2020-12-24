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Сегодня именины: 24 декабря отмечается 10 именин по церковному календарю

07:10 24.12.2020 Фото: Pixabay
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По святцам 24 декабря отмечается 10 мужских именин.

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С именинами!

Мужчины

Аифал от древнегреческого eytales - «бессмертный»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Леонтий от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - «львиный»
Лука от латинского lux - «свет»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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