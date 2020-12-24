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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 декабря 2020 в России и мире

07:40 24.12.2020 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 24 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Католический Сочельник 24 декабря

• Католический Сочельник (Christmas Eve)
• День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил
• День путешествий по витринам

• День памяти преподобного Никона Сухого
• День Конституции Республики Башкортостан
• День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
• Хорошая ночь - Испания, Мексика
• Праздник семи рыб (Festa dei Sette Pesci) - Италия
• День независимости - Ливия
• День Конституции - ПМР
• День работников архивных учреждений - Украина
• День эгг-нога (National Eggnog Day) - США
• День декларации о Рождественском мире - Финляндия
• День Конституции - Микронезия
• Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия, Петра
• Никонов день

Важные даты

1801 английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
1900 за границей вышел первый номер «Искры» – первой общерусской газеты РСДРП.

1918 день взятия города Перми белогвардейскими войсками под командованием А. Н. Пепеляева.
1941 Великая Отечественная война: ставкой вновь сформирован Брянский фронт.
1942 в ходе операции «Малый Сатурн» 24-й танковый корпус (командующий В. М. Баданов) овладел станицей Тацинской, уничтожив на её окраине один из основных аэродромов снабжения окружённой в Сталинграде 6-й армии.
1943 начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.
1982 первый полёт опытного образца военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».
2008 суд удовлетворил прошение полковника Буданова об УДО.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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