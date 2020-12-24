Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 декабря 2020 в России и мире

• Католический Сочельник (Christmas Eve)
• День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил
• День путешествий по витринам
• День Конституции Республики Башкортостан
• День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
• Хорошая ночь - Испания, Мексика
• Праздник семи рыб (Festa dei Sette Pesci) - Италия
• День независимости - Ливия
• День Конституции - ПМР
• День работников архивных учреждений - Украина
• День декларации о Рождественском мире - Финляндия
• День Конституции - Микронезия
• Именины у Емельяна, Николая, Ивана, Луки, Леонтия, Терентия, Петра
• Никонов день
Важные даты
1801 английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
1900 за границей вышел первый номер «Искры» – первой общерусской газеты РСДРП.
1941 Великая Отечественная война: ставкой вновь сформирован Брянский фронт.
1942 в ходе операции «Малый Сатурн» 24-й танковый корпус (командующий В. М. Баданов) овладел станицей Тацинской, уничтожив на её окраине один из основных аэродромов снабжения окружённой в Сталинграде 6-й армии.
1943 начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.
1982 первый полёт опытного образца военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».
2008 суд удовлетворил прошение полковника Буданова об УДО.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend