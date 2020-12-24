Управлять бомбардировщиками смогут женщины-пилоты в России

Никаких предрассудков в авиации

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими бомбардировщиками.

Краснодарское высшее лётное военное училище с 2017 года принимает девушек-курсантов.

"Если девчата хотят летать, то надо дать им для этого возможность, но как это зарекомендует себя потом, в перспективе, в том числе в Дальней авиации мы, соответственно, уже посмотрим после того, как они займут место в боевом строю. Мы к этому готовимся, поэтому, конечно, мы сначала предложим, чтобы они, может быть, прошли эту подготовку в центре, где они будут осваивать этот тип самолёта, насколько он им будет подвластен", - сказал Кобылаш в эфире телеканала "Россия 24".

Генерал подчеркнул, что "стратеги" Туполева (Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в различных модификациях) являются сложными машинами, освоить управления которыми не под силу многим пилотам-мужчинам. "Поэтому посмотрим, как девчата себя зарекомендуют – может быть, они и будут осваивать даже более легко", - добавил он.

День Дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.