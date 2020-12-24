Поручил обеспечить доступность медпомощи в новогодние праздники Мишустин

Минздраву поручено проанализировать полученную информацию и по итогам направить доклад в Правительство.

Мишустин обяжет здравоохранение заботиться о вас даже в каникулы

В период новогодних каникул вся система здравоохранения должна продолжать работать эффективно, чтобы граждане при необходимости были обеспечены медицинской помощью. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 22 декабря.

В частности, руководители регионов должны заблаговременно принять все необходимые меры и о результатах этой работы проинформировать Министерство здравоохранения.

Минздраву поручено проанализировать полученную информацию и по итогам направить доклад в Правительство.

Вопрос подробно обсуждался на самом заседании. Дело в том, что во время новогодних праздников традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью. Это может усложнить работу больниц и поликлиник, испытывающих сейчас повышенную нагрузку из-за распространения коронавируса.

«Важно, чтобы все, кто лечится в стационарах и дома, продолжали получать необходимую медицинскую помощь. Это касается всех пациентов, а не только пациентов с коронавирусной инфекцией», – отметил Михаил Мишустин.

Ещё одно поручение по итогам координационного совета адресовано Минздраву, Минфину и ФОМС. Они должны организовать сверку средств обязательного медицинского страхования (ОМС), оставшихся по итогам 2020 года на счетах территориальных фондов ОМС и медицинских организаций, а затем представить в Правительство предложения по обеспечению сбалансированности финансового состояния медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Срок исполнения поручения – 15 января 2021 года.

Источник: Правительство РФ