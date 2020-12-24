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Ждет "прорыва" от правительства в 2021 году Путин

11:20 24.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду президент подчеркнул, что текущий год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы.

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Путин возлагает большие надежды на Госсовет

Пандемия коронавируса не отменяет повестку развития страны, качественное непрерывное движение вперед имеет принципиальное значение, здесь нельзя позволить себе остановиться, заявил президент России Владимир Путин.
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду президент подчеркнул, что текущий год был непростым, эпидемия стала серьезным испытанием для людей, вызовом для экономики и социальной сферы.

Некоторые текущие вопросы были отложены из-за пандемии коронавируса, но прорыв необходим, нужно ставить амбициозные задачи на предстоящие годы, добавил глава государства.

"И мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, - именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня, это особый вызов, как я сказал. <...> Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - сказал Путин.
Он указал, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны "абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение".

"Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться", - подчеркнул Путин.

По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны.

По его словам, такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов страны. "Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав", - упомянул президент.

Он напомнил, что в Госсовет вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений бизнеса и профсоюзов. "Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы и профильные комиссии. Недавно только подписал соответствующий документ о них. Их возглавят руководители субъектов Российской Федерации", - добавил Путин.
Источник: Президент России

нацпроекты пандемия прорыв развитие Владимир Путин Госсовет
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От редакции

Как понимаете роль Госсовета?

Аноним, 24 декабря 2020 11:41
По этим словам уже понятна суть предстоящего новогоднего обращения обнуленца. "Год был невероятно тяжелым, но с нового года мы еще крепче затянем вам гайки! А остатки веры в нас будут подпитывать подачки в 5 тысяч рублей".

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