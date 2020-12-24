График выплаты пений за декабрь и январь - названы срок ПФР

В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

В декабре 2020-го часть россиян ожидают преждевременные выплаты пенсии за январь 2021 г. Сотрудники ПФР объяснили, кто будет получать средства заранее. Все зависит от способа и графика начисления средств.

Правительство подготовило ряд новогодних подарков населению. Так, семьи с детьми 3-7 лет в декабре ожидает дополнительная единовременная выплата. Прибавка к пособию ожидает и некоторых пенсионеров. В новостях говорится о прибавках за:

стаж

содержание иждивенцев;

проживание в сельской местности;

участие в военных действиях (преимущественно для Москвы).

Обычным пенсионерам без особых заслуг также предоставят дополнительные выплаты. Правда, они не будут получать новые социальные пособия. Некоторых граждан ожидает досрочная выдача пенсии за январь 2021 года. В ПФР сообщили о готовности к преждевременному распределению средств.

Почему январскую пенсию начисляют досрочно

После Нового года многие организации РФ традиционно уходят на длительные каникулы. Пенсионные структуры – не исключение. По утвержденному правительством календарю в январе 2021 г граждане отдыхают 10 дней. ПФР заранее планирует, как будет выплачивать пособия населению с учетом длительных каникул.

Пожилые граждане могут получать пенсию из двух основных источников: почтовое отделение или банк. В зависимости от типа контрагента и заключенного договора, средства:

поступают на карту;

доставляются на дом;

выдаются в офисе организации.

Согласно новостям, ПФР намерен обеспечить контрагентов обоих типов необходимыми для расчета с населением деньги до 26 декабря. Выдача пенсий Почтой России и банками должна завершиться до конца месяца. Пособие за январь 2021 г будет поступать в повышенном размере – с учетом запланированной индексации на 6,3%. Повышение коснется только страховых выплат неработающим пенсионерам. Для трудоустроенных в декабре 2020 года граждан продолжает действовать заморозка индексаций. Социальные пенсии будут выплачиваться в обычном размере.

График выплаты пособий в декабре

Пенсионные и социальные средства распределяются среди получателей почти весь месяц. Так, в Воронежской области их выдают с 4 по 22 число. Похожее расписание действует в остальных регионах РФ. Будет ли выплата за январь 2021 г досрочной зависит от графика выдачи. Традиционно пособия поступают преждевременно лицам, которые должны получить их в период новогодних каникул, точнее, до 4-8 числа.

Большинство пожилых граждан пользуются банковскими счетами. Согласно новостям, на карты поступает около 75% всех пенсий. С 2017-го для социальных выплат оформляют только карты «МИР». С января 2021 г на них должны перевести все пособия от ПФР.

Владельцам карт, получающим деньги в первые числа января, они должны прийти в декабре 2020 года. Выплачиваться средства будут в последние 3 дня месяца. Когда средства поступят на карты, зависит от графика и способа начисления. Так, жителям Ленинградской области пенсия 2021 г за 3-4 января придет 30 декабря. Речь идет о гражданах, пользующихся услугами Почты России. Сбер, бывший Сбербанк, в регионе начисляет пенсии 19-20 января 2021 г. Для получателей, следовательно, основные выплаты пройдут по обычному графику. Дополнительный массив начисляется 29 декабря 2020-го и 25 января 2021 г.

Получить через почту средства гражданам, которым они полагаются в начале следующего года, также удастся досрочно. Преждевременная доставка пенсий и социальных пособий ожидает не все региона. Так, отсутствует информации об изменении графика поступлений в Татарстане. Власти субъекта предполагают следовать стандартному режиму. В остальных регионах, очевидно, даты пенсионных выплат начала 2021 г будут изменяться:

Волгоградская область – пенсия на карты за 4-7 января придет 30 декабря. На день раньше будут платить гражданам, ожидающим дотацию 3-го числа.

Санкт-Петербург – клиентам Сбербанка и других кредитных организаций деньги поступают после 18 января. Лицам, пользующимся услугами отделений Почты России, средства 2021 г за 3-4 января поступят 29-30 декабря.

Новосибирская область – смещение графика распространяется на жителей, получающих пособия 3-го числа первого месяца. Остальным стоит ждать января.

Большинство регионов стремятся рассчитаться с населением, получающим средства по 8 января включительно, до конца 2020 года. Но как в итоге деньги выплатят пенсионерам РФ зависит от региона и способа получения.

Банки и Почта России работают по-разному

На карту средства начисляются в день поступления кредитору от ПФР. Выходные дни в России банки часто отмечают по максимальному графику. Если отдых продолжается до 10-го числа включительно, то, как минимум частные структуры, откроют двери не раньше 11-го. Государственная почтовая служба может начать выплачивать пенсии в России до завершения новогодних каникул. Отделения многих регионов возобновят работу с 4 января. Согласно утвержденному календарю, 4-6 числа первого месяца 2021-го считаются «условно-рабочими». Связь с праздниками сохраняется для выплат и в январе. Из-за Рождества жители Петербурга получат пособия через почту за 7-9 числа на сутки раньше.

Обычно социальные службы заранее предупреждают, если изменится дата поступления средств. Пенсионерам рекомендуют следить за новостями. Особенно это касается граждан, которым деньги поступают в почтовые отделения или приносят на дом. Если выплачивать пенсию на карту пенсионерам будут в день прихода средств, то для доставки выделяется несколько суток. Конечные даты поступления зависят от региона. Столичным жителям необходимо следить за сообщениями региональных СМИ.

Когда пенсию получат московские пенсионеры

Столица предлагает пожилым гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, дополнительные выплаты. Городская надбавка составляет около 20 000 руб. Как и остальным пенсионерам, москвичам январская пенсия (страховая) будет выплачиваться с индексацией. Сбербанк уйдет на каникулы с 1 до 10 января. Но средства, поступившие до новогодних каникул, можно будет свободно снять в банкоматах.

Почтовые отделения в Москве не планируют уходить на длительный отдых. Расписание конкретных объектов стоит уточнить уже сейчас. Даже в открытом отделении могут временно оказаться недоступными услуги доставки пособий на дом. Большинство офисов Почты России окажутся недоступными 1, 2 и 7 января. В остальные дни они работают в стандартном или сокращенном режиме, что позволит не слишком сдвигать график выплат в Москве.

Источник: Пронедра

О выплате пенсий через Почту России в новогодние праздники

В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации региона внесены изменения.

В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января за 5 и 8 января;

- 6 января за 6 января;

- 9 января за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 января;

- 5 января за 5 января;

- 6 января за 6 и 7 января;

- 8 января за 8 и 10 января;

- 9 января за 9 января.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.