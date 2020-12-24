Выдадут 450 000 рублей на строительство дома многодетным семьям в России

Существующую меру государственной поддержки, по которой многодетным семьям помогают погасить часть ипотечного кредита, могут расширить на займы, взятые на строительство индивидуального жилого дома, покупку доли в праве общей собственности на жильё, оплату паевого взноса в ЖСК и некоторые другие цели. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 23 декабря.
Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребёнок, и которые являются заёмщиками по ипотечному кредиту, могут получить от государства 450 тысяч рублей в счёт погашения кредита. Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства.
«Но на практике граждане столкнулись с тем, что многодетным семьям помощь более необходима в других случаях», — сказал член Комитета по финансовому рынку Алексей Изотов.
Граждане смогут обратиться с заявлением на меры господдержки только после госрегистрации права собственности на жильё, перехода доли в праве общей собственности либо госрегистрации договора участия в долевом строительстве и ипотеки на объект.
В законопроекте перечислено, кредиты в каких организациях могут помочь погасить за счёт государства. Это кредитные организации, в том числе банки, единый институт развития в жилищной сфере, организации, которых единый институт развития уполномочил предоставлять ипотечные займы, и ипотечные агенты, которые работают в соответствии с законом об ипотечных ценных бумагах. Кредитные потребительские кооперативы в этот список не включили из-за злоупотреблений со стороны кооперативов при реализации мер господдержки, пояснил статс-секретарь Минфина — замминистра Алексей Сазанов.
Источник: ПГ