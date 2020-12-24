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Выдадут 450 000 рублей на строительство дома многодетным семьям в России

11:10 24.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Граждане смогут обратиться с заявлением на меры господдержки только после госрегистрации права собственности на жильё, перехода доли в праве общей собственности либо госрегистрации договора участия в долевом строительстве и ипотеки на объект.

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Новый законопроект поможет многодетным семьям решить жилищный вопрос

Существующую меру государственной поддержки, по которой многодетным семьям помогают погасить часть ипотечного кредита, могут расширить на займы, взятые на строительство индивидуального жилого дома, покупку доли в праве общей собственности на жильё, оплату паевого взноса в ЖСК и некоторые другие цели. Соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 23 декабря.

Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребёнок, и которые являются заёмщиками по ипотечному кредиту, могут получить от государства 450 тысяч рублей в счёт погашения кредита. Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства.

«Но на практике граждане столкнулись с тем, что многодетным семьям помощь более необходима в других случаях», — сказал член Комитета по финансовому рынку Алексей Изотов.

Поэтому законопроект расширяет перечень видов ипотечных кредитов, на погашение которых могут предоставить меры государственной поддержки. Так, льготы могут дать при погашении займов на такие цели: строительство на территории России индивидуального жилого дома, приобретение такого строящегося дома, покупка доли в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС. Также в предложенный перечень вошли оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива и приобретение жилья в рамках льготных программ регионов. Кроме этого, господдержку смогут распространить на случаи, когда ипотеку получают на приобретение жилья с неотделимыми улучшениями или ремонтом, а также со страховкой объекта.

Граждане смогут обратиться с заявлением на меры господдержки только после госрегистрации права собственности на жильё, перехода доли в праве общей собственности либо госрегистрации договора участия в долевом строительстве и ипотеки на объект.
В законопроекте перечислено, кредиты в каких организациях могут помочь погасить за счёт государства. Это кредитные организации, в том числе банки, единый институт развития в жилищной сфере, организации, которых единый институт развития уполномочил предоставлять ипотечные займы, и ипотечные агенты, которые работают в соответствии с законом об ипотечных ценных бумагах. Кредитные потребительские кооперативы в этот список не включили из-за злоупотреблений со стороны кооперативов при реализации мер господдержки, пояснил статс-секретарь Минфина — замминистра Алексей Сазанов.
Источник: ПГ

ипотека кредит многодетные семьи строительство жилья Алексей Сазанов
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