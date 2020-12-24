Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 24 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 24 декабря 2020 года говорит о возможных трудностях в общении. Могут быть разногласия не только на работе, но и с близкими людьми. Чтобы достичь поставленных целей, потребуется терпение и осторожность.

Некоторые события могут заставить нервничать, но все проблемы носят временный характер

Гороскоп на 24 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Многое может даваться нелегко, но откладывать дела на потом не рекомендуется. Можно составить план действий, который поможет расставить приоритеты. Прежде чем принимать какое-либо решение желательно посоветоваться людьми, которые входят в доверие. Возможно необходимо будет разобраться с домашними проблемами. Затем уже смело планировать отдых, можно вместе с друзьями.

Лев

В этот день необходимо активно действовать, чтобы добиться больших успехов. Не стоит полагаться на помощь из вне, самостоятельные решения будут правильными. Возможны разногласия в семье, терпение и искренность помогут все мирно уладить. Следует уделить внимание своему здоровью, не желательны чрезмерные физические нагрузки.

Стрелец

С утра необходимо настроиться на решение серьезных вопросов. Возможно даже участие в каком-то проекте. Не исключены приятные знакомства, которые вызовут интерес. В семье могут быть разногласия, которые желательно урегулировать. Иначе вероятен скандал. Вечер можно провести в кругу друзей, развлечься и неплохо отдохнуть.

Гороскоп на 24 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Возможны некоторые непредсказуемые события, которые заставят переживать. Из-под контроля может выйти и эмоциональное состояние. Необходимо постараться переключиться и восполнить запас энергии. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, для них неблагополучный период. Порадуют неожиданные встречи с друзьями и душевное общение.

Дева

Настойчивость и уверенность в своих силах помогут справиться с предстоящими трудностями. Если потребуется поддержка, то ее стоит поискать у родных людей. Возможно будут тяжело даваться текущие вопросы по работе, поэтому нужно сосредоточиться. Не исключены проблемы дома, которые могут потянуть дополнительные расходы.

Козерог

С самого утра возможно придется решать важные вопросы, касающиеся деловой сферы. Не исключены значительные продвижения в карьере, которые могут повлечь за собой увеличение доходов. Не исключены поездки, особенно развлекательного плана. Вечер желательно провести в кругу семьи, где можно отдохнуть и морально и физически.

Гороскоп на 24 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Возможны некоторые трудности, поэтому важно обращать внимание на любые детали. Окружающие люди могут критиковать и делать замечания. Поэтому нужно проявить терпение и постараться контролировать свои эмоции. Будет возможность исправить старые промахи, которые не давали покоя. На закате дня не исключены романтические свидания и приятные подарки.

Весы

Можно добиться заметных успехов, если действовать самостоятельно и быстро. Появятся смелые идеи, которые можно реализовать. Успешно сложатся поездки, если таковы планировали. Денежные поступления можно ожидать во второй половине дня. Затем можно совершать покупки, особенно крупные. Что заметно поднимет настроение и зарядит положительными эмоциями.

Водолей

Вероятно, что многое может идти не за планом, поэтому нужно быть готовыми к любым изменениям. Будет возможность пообщаться с интересными людьми, узнать полезную информацию. Осторожнее следует быть с поступками и словами, которые могут ненароком обидеть. Вечер неплох для прогулок на свежем воздухе или занятий спортом.

Гороскоп на 24 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Могут быть досадные недоразумения и неприятности. Главное сохранять спокойствие, так как все трудности временное явление. Необходимо настроиться на позитивную волну и приложить усилия для улучшения обстоятельств. Будет возможность сделать небольшие подарки себе и своим близким, что отвлечет и порадует.

Скорпион

Начало дня обещает деловые встречи, от них может зависеть дальнейший ход событий. Хорошо складываются личные встречи, о многом удастся договориться. Не исключены финансовые проблемы, поэтому нужно стараться не совершать спонтанных трат. Вечер подходит для веселого времяпровождения в приятной компании.

Рыбы

Первая половина дня подходит для домашних вопросов. Будет возможность завершить начатые дела, которые тяготили. В финансовом плане нужна осторожность, есть вероятность потерь. Не исключены заманчивые предложения по поводу дополнительного заработка. Но вначале следует тщательно изучить предложение. Вечер подходит для спокойного отдыха.

Источник: rsute