Снял аккумуляторы с девяти машин ворика в Новосибирске. Его задержали на местре преступления

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

Похищенные аккумуляторы, присыпанные снегом, были обнаружены во дворе соседнего жилого двора

Поздней ночью, находясь на маршруте патрулирования Кировского района, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили гражданина с автомобильным аккумулятором в руках.

При виде служебного автомобиля мужчина попытался спрятаться за припаркованные машины. Но, когда понял, что был замечен, бросил аккумулятор и попытался скрыться.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали беглеца и приступили к осмотру прилегающей территории. На придомовой парковке было обнаружено девять машин, крышки капотов которых были открыты, а аккумуляторные батарее отсутствовали.

Похищенные аккумуляторы, присыпанные снегом, были обнаружены во дворе соседнего жилого двора.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где было установлено, что данный гражданин 1986 года рождения ранее уже был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».