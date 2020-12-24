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"Вы рожали для кого?": посоветовала не рассчитывать на государство малоимущим семьям чиновница Пескишева

09:11 24.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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В соцсетях Пескишеву тут же пристыдили и «разоблачили», назвав сотрудницей управления образования Селтинского района.

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Удмуртская чиновница посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на государство

Удмуртская чиновница посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на государство. Такой ответ от Светланы Пескишевой получили подписчики местного паблика на вопрос о новогодних подарках детям.

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В соцсетях Пескишеву тут же пристыдили и «разоблачили», назвав сотрудницей управления образования Селтинского района. Сама женщина сказала изданию «Подъём», что ничего такого не писала — аккаунт взломали, а в управлении не работает больше года.

«Я там писала, но мой комментарий был: "Нынче нам государство хорошо помогает". А потом его поменяли. Меня взломали, но могла туда заходить, поэтому не понимала. А с выходных уже страница заблокирована.

Я даже в управлении образования не работаю, я сейчас в Центре соцобслуживания».

Пескишева считает, что аккаунт мог взломать подписчик того самого паблика.

«Может, он вот так хайп ловит. Он всех чиновников хает. Я ему лично написала: "Удалите свои посты, пожалуйста". Но он какой-то агрессивный. Боюсь, мне опять боком выйдет».

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От редакции

Взломали?

Аноним, 24 декабря 2020 10:52
Для кого рожали? Для страны рожали. Россия вымирает. Это факт. К 2050 году население уменьшится до 125 млн. человек. Нужно "покупать" детей. Т.е. рублем (нефтяным рублем) стимулировать рождаемость. Жаль, что не все чинуши это понимают. Особенно стыдно, когда так говорят русские чинуши. Русские люди больше всего и вымирают, кстати. В отличие от чужих нам по менталитету кавказцев.

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