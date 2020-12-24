"Вы рожали для кого?": посоветовала не рассчитывать на государство малоимущим семьям чиновница Пескишева

В соцсетях Пескишеву тут же пристыдили и «разоблачили», назвав сотрудницей управления образования Селтинского района.

Удмуртская чиновница посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на государство

Удмуртская чиновница посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на государство. Такой ответ от Светланы Пескишевой получили подписчики местного паблика на вопрос о новогодних подарках детям.

В соцсетях Пескишеву тут же пристыдили и «разоблачили», назвав сотрудницей управления образования Селтинского района. Сама женщина сказала изданию «Подъём», что ничего такого не писала — аккаунт взломали, а в управлении не работает больше года.

«Я там писала, но мой комментарий был: "Нынче нам государство хорошо помогает". А потом его поменяли. Меня взломали, но могла туда заходить, поэтому не понимала. А с выходных уже страница заблокирована.

Я даже в управлении образования не работаю, я сейчас в Центре соцобслуживания».

Пескишева считает, что аккаунт мог взломать подписчик того самого паблика.

«Может, он вот так хайп ловит. Он всех чиновников хает. Я ему лично написала: "Удалите свои посты, пожалуйста". Но он какой-то агрессивный. Боюсь, мне опять боком выйдет».