"Вы рожали для кого?": посоветовала не рассчитывать на государство малоимущим семьям чиновница Пескишева

Удмуртская чиновница посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на государство. Такой ответ от Светланы Пескишевой получили подписчики местного паблика на вопрос о новогодних подарках детям.
В соцсетях Пескишеву тут же пристыдили и «разоблачили», назвав сотрудницей управления образования Селтинского района. Сама женщина сказала изданию «Подъём», что ничего такого не писала — аккаунт взломали, а в управлении не работает больше года.
«Я там писала, но мой комментарий был: "Нынче нам государство хорошо помогает". А потом его поменяли. Меня взломали, но могла туда заходить, поэтому не понимала. А с выходных уже страница заблокирована.
Я даже в управлении образования не работаю, я сейчас в Центре соцобслуживания».
Пескишева считает, что аккаунт мог взломать подписчик того самого паблика.
«Может, он вот так хайп ловит. Он всех чиновников хает. Я ему лично написала: "Удалите свои посты, пожалуйста". Но он какой-то агрессивный. Боюсь, мне опять боком выйдет».