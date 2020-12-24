Последствия после коронавируса: Какие неожиданные нарушения нашли у себя переболевшие с марта по декабрь 2020. У одних потеря памяти, у других - читайте

Последствия коронавируса - это не только повреждения лёгких

Бердчане, которые переболели коронавирусом, массово жалуются, что их мучает посковидный синдром – дикая слабость, проблемы с памятью, потливость.

Как утверждает, 38-летний житель Бердска Михаил, после перенесенного COVID-19 у него постоянно скачет давление и наблюдается потливость.

- Потливость как была, так и осталась после ковида. Я не полный и не худой. У меня обычное телосложение. Раньше у меня такого не было. Я не врач, не могу утверждать досконально, что у меня это должно пройти за месяц. Всякими гимнастиками, "Омезом" с "Омепразолом" далеко не вылечишься. У меня есть потливость, есть одышка, она никуда не пропала. Порой бывает давление скачет, хотя мне всего 38 лет. Бывает усталость появляется, даже когда толком ничего не делаешь. Усталости - будто вагон разгрузил. Почти 2 месяца меня лечат медики и никак вылечить не могут до конца,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" Михаил.

Жительница Бердска Марина рассказала, что ранние признаки заражения коронавирусом у нее прошли, однако, усталость и проблемы с памятью до сих пор присутствуют в ее жизни.

- После того, как я заразилась коронавирусом, а потом переболела им, ко мне вернулось обоняние и вкусы. А вот усталость наблюдаю до сих пор, как и проблемы с памятью. Часто забываю о самых простых, но важных вещах, например, сделать звонок по работе. Это очень портит жизнь. Напрягает и то, что я сплю по 9 часов в сутки, вроде высыпаюсь, а просыпаюсь разбитая. Начала пить витаминки, чтобы хоть как-то помочь своему организму выйти из посковидного состояния,- прокомментировала Марина сегодня, 24 декабря.

Как сообщает Роспотребнадзор, COVID-19 провоцирует развитие аритмий, декомпенсацию сердечной деятельности и даже возникновение инфаркта миокарда. Людям с заболеваниями сердца следует принять меры по предупреждению заражения ковида, а в случае ухудшения состояния здоровья, немедленно обратиться к врачу. У переболевших коронавирусом отмечаются длительные сбои иммунитета. Снижение уровня лимфоцитов в крови может носить как временный, так и длительный характер. Однако, и после выздоровления у пациентов могут отмечаться изменения в количестве клеток крови, отвечающих за защитные функции организма. Лимфопения - стойкое снижение лимфоцитов крови, является типичным симптомом у пациентов с COVID-19 (даже через 4-11 недель после выздоровления). Развиваются полиорганная недостаточность и многочисленные отеки тканей внутренних органов. Именно такая критическая ситуация может привести к летальному исходу в момент болезни и заставляет обратить серьезное внимание на нефрологические осложнения после выздоровления. Важно отметить, что COVID-инфекция необязательно приводит к нефрологическим осложнениям. Это зависит от иммунитета пациента, общего состояния его здоровья, правильно подобранного для него лечения и четкой организации врачебного и лабораторного контроля за его показателями в периоде реабилитации. У многих пациентов после полного исчезновения клинических симптомов заболевания сохраняется «озноб» вне зависимости от температуры окружающей среды . У детей в результате коронавирусной инфекции может развиться синдром Кавасаки с преимущественным поражением средних и мелких артерий.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 31 июля 2020 года заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

- Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий, - приводят европейские СМИ слова Гебрейесуса.

Также Гебрейесус сказал, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

Напомним, что по данным оперативного штаба на 24 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 498 жителей города, 114 детей. Тестов взято - 100. Выздоровевших и выписанных - 917. На сегодняшний день 8 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 1006 случаев.

За прошедшие сутки 24 декабря врачи выявили 161 заболевшего COVID-19 в Новосибирской области, всего с начала вспышки COVID-19 в регионе зарегистрировано 26632 заразившихся. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.