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Пострадавшего от рук медсестры-садистки 6-летнего мальчика вызвали в суд в Новосибирске

09:47 24.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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В судебном департаменте пояснили, что шестилетний мальчик будет в суде вместе с педагогом.

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Сотрудница больницы подходит к мальчику, который лежит на кровати, и наносит ему удар рукой по спине

Мировой судья третьего судебного участка в Новосибирске вызвал в суд по делу бывшей медсестры туберкулезной больницы Натальи Старусевой шестилетнего мальчика, на которого обвиняемая замахнулась рукой и пыталась ударить, тем самым, напугав ребенка.

Как сообщили в суде, заседание отложили на 30 декабря в связи с необходимостью выяснения позиции ребёнка.

55-летнюю медсестру туберкулезной больницы Наталью Старусеву обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК РФ.

В сети интернет появилось видео, на которых видно, как медсестра подходит к кровати маленького мальчика, и с силой замахивается своей рукой нанести удар по спине. Но мальчишка успел увернуться от руки медсестры и сдвинулся с места.  Удал прошел по воздуху, едва задев спину мальчика.

В судебном департаменте пояснили, что шестилетний мальчик будет в суде вместе с педагогом.

Напомним, как сообщал Курьер.Среда.Бердск 16 декабря суд вынес приговор другой медицинской сестре Александре Андрияновой, которая схватила трехлетнюю девочку за волосы, подняла в воздух и с силой швырнула на кровать больницы.  Суд приговорил ее к обязательным работам.

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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 24 декабря 2020 10:12
А нам в "тихий час" бумажками на клейстере глаза заклеивали.

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