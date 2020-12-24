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Каким доллар больше никогда не будет, сообщил финансист

09:45 24.12.2020 Фото: pxhere
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Сейчас ситуация кардинально изменилась – до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.

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Сейчас ситуация кардинально изменилась

Отметку в 65 рублей за доллар мы в обозримой перспективе не увидим, поскольку на российскую валюту давит целый ряд негативных моментов: низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и угроза новых санкций США, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты", – объясняет эксперт.

Укрепление рубля до 61-63 за доллар, случившееся до коронакризиса, в начале 2021 года, было обусловлено ростом нефти до отметок 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также росли в цене на общем позитиве. Стабилизация произошла также на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая.

Сейчас ситуация кардинально изменилась – до проведения вакцинации в ведущих странах мира котировкам будет труднее расти, особенно на фоне мутации коронавируса.

"Государствам нужно научится бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо", - считает Тузов.

Он ожидает роста спроса на нефть в 2021 году, но предупреждает, что этого недостаточно для возвращения рубля в паре с долларом к докризисным отметкам. Конечно, шанс, что мы вновь увидим доллар по 65 рублей не исключен, однако это произойдет довольно нескоро, заключил он.

валюта доллар рубль ситуация на рынке
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От редакции

Будет только повышаться?

Аноним, 24 декабря 2020 10:36
Хорошему танцору всегда я..ца мешают. На другие страны не кароновирус ни цены на нефть не влияют, у некоторых и нефти нет, а гривна дороже нашего рубля стоят например на украине. Где бы что не происходило всё сказывается только на России.

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