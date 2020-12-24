Готовы ли вы пожертвовать выходным 1 января? Сколько новосибирцев готовы, показал опрос

По сравнению с прошлым годом стало больше тех, кто готов передумать и выйти на работу 1 января за дополнительную оплату до 5 тысяч рублей.

9% из них сообщили, что 1 января у них официальный рабочий день

1 января будут работать 15% россиян, выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда массовых специальностей. Это меньше, чем в прошлом году, когда работали по меньшей мере 19%. В свою очередь, в Новосибирске в январе работать будет 14%. Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По сравнению с прошлым годом стало больше тех, кто готов передумать и выйти на работу 1 января за дополнительную оплату до 5 тысяч рублей.

Сколько россиян работают 1 января

В онлайн-опросе, проведенном аналитическим центром Авито Работы в конце декабря, приняли участие 10 000 респондентов со всей России.

9% из них сообщили, что 1 января у них официальный рабочий день, еще 6% собираются выйти на работу по собственному желанию. 21% опрошенных пока не знают свой график. Таким образом, работать в первый день года будут, по меньшей мере, 15% россиян. При этом мужчины в целом чаще намерены выйти на работу, чем женщины (о том, что у них обычный рабочий день, заявили 11% мужчин и 8% женщин, добровольно собираются выйти на работу 7% мужчин и 5% женщин).

В прошлом году желающих потрудиться в праздник было больше: аналогичный опрос показал, что работали минимум 19% жителей страны.

В Новосибирске 8% респондентов сказали, что 1 января у них официальный рабочий день, 6% – выйдут на работу по собственному желанию, 16% пока не знают.

Чаще всего выходят на работу в праздничные дни в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: там по 11% опрошенных заявили, что у них обычный рабочий день, а по 7% опрошенных собираются отправиться на работу по собственной воле.

Оплата работы в новый год: мечты и реальность

41% россиян, которые выйдут на работу 1 января, не получат никакой прибавки к зарплате за выход в официальный выходной. Еще 14% затруднились ответить, какая схема оплаты в таких случаях применяется в их компании. Однако 21% получат прибавку к дневному окладу хотя бы в 3 тысячи рублей. 4% опрошенных заявили о том, что получат дополнительно больше 20 тысяч рублей за работу в новый год.

В Новосибирске 50% из тех, кто будет работать, не рассчитывают на денежную прибавку. До 4-5 тысяч рублей в качестве прибавки получат 17% опрошенных. Сумму от 6 до 10 тысяч рублей получат 8% работников, и еще 8% планируют дополнительно заработать более 21 тысячи рублей.

В прошлом году аналогичный опрос показал, что у 29% россиян, которые выходили на работу 1 января добровольно, за это не было никакой прибавки к зарплате. Таким образом, количество работодателей, оплачивающих работу 1 января, снизилось на 12%. Ровно треть (33%) респондентов, в прошлом году, получила повышенную зарплату за работу в праздник, но не более 5 000 рублей. Дополнительную выплату за работу 1 января в размере более 20 000 рублей получили 6% опрошенных.

При этом почти половина (49%) из тех респондентов, которые не собираются работать или пока не определились, готовы выйти в новый год за сумму до 5 тысяч рублей. В прошлом году таких было меньше - 32%.

Еще 20% мотивирует сумма от 6 до 10 тысяч рублей, а 8% не готовы размениваться на суммы менее 21 тысячи рублей, чтобы пожертвовать праздником в кругу семьи.

В Новосибирске 32% работников готовы выйти в выходной при условии доплаты в размере от 4-5 тысяч рублей. Еще 22% мотивирует дополнительный заработок от 6-10 тысяч рублей.

В некоторых регионах чуть больше доля респондентов, согласных работать за прибавку до 5 тысяч рублей, чем в целом по стране. Такой вариант отметили, в частности, 52% опрошенных из Уральского федерального округа, 53% опрошенных из Южного федерального округа и 54% респондентов из Приволжского федерального округа.