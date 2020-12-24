Предложил Ходорковскому извиниться за слова о взятке Чубайс

Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать.

Он сказал, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария

Бывший глава «Роснано» не согласился со словами экс-главы ЮКОСа о встрече с Ельциным, когда бизнес, как рассказал Ходорковский, призывал не допустить установления «диктатуры силовиков» перед выборами 1996 года.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс обвинил бизнесмена Михаила Ходорковского во лжи. На своей странице в Facebook он призвал бывшего руководителя ЮКОСа извиниться после его слов об обстоятельствах встречи с президентом Борисом Ельциным в 1996 году.

Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовали 22 декабря, сказал, что перед президентскими выборами представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Ельциным. На этой встрече, со слов Ходорковского, бизнесмены хотели убедить президента не идти на поводу у представителей силового блока. Из-за низкого рейтинга Ельцина силовики хотели отменить предстоящие выборы, запретить КПРФ и ввести режим чрезвычайного положения, сказал бизнесмен.

Если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков», отметил Ходорковский. По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства: «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу. < ...> Он говорит: «Вам надо? Платите». — «Окей. Сколько?» Точную сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн, то ли $3 млн».

Он добавил, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский, по его словам, из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн.

На эти слова Чубайс ответил: «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете». Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — отмечает Чубайс.

Источник: РБК