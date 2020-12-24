Начинает сезон в форме «Бостон», посвященной легенде клуба Тому Хайнсону

Хайнсон так или иначе причастен ко всем 17 чемпионствам «Бостона» – в качестве игрока, тренера или комментатора.

Перед матчем клуб приспустил 8 чемпионских баннеров

«Селтикс» решили посвятить первый домашний матч регулярного чемпионата против «Милуоки» легендарному Тому Хайнсону.

8-кратный чемпион НБА ушел из жизни в ноябре в возрасте 86 лет.

«Бостон» откроет сезон в форме с нашивкой с именем Хайнсона. Также перед матчем клуб приспустил 8 чемпионских баннеров – начиная от первого титула Хайнсона в качестве игрока в 1957-м до 2008 года, когда Том работал штатным комментатором «Селтикс».

Хайнсон так или иначе причастен ко всем 17 чемпионствам «Бостона» – в качестве игрока, тренера или комментатора.

Источник: sports