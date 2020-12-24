Жуткая давка произошла в метро Новосибирска. В чем причина?

Пробки на дорогах в Новосибирске вечером достигли 10 баллов

23 декабря 2020 года, в метро города Новосибирска произошла массовая давка пассажиров.

Виной тому, 10-бальные вечерние пробки в городе. Это отразилось на работе общественного транспорта. Люди начали толпами спускаться в метро.

В социальных сетях начали появляться жалобы на сильную давку в метро и общественном транспорте. На станциях и остановках наблюдались толпы людей, людям пришлось пропускать несколько рейсов из-за длинной очереди пассажиров на транспорт.

Трамваям тоже пришлось не просто, они так же стояли в пробке. Многие автомобилисты передвигались по трамвайным путям, препятствуя тем самым нормальному движению вагонов.