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Жуткая давка произошла в метро Новосибирска. В чем причина?

10:30 24.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Пробки на дорогах сказались на работе подземного транспорта.

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Пробки на дорогах в Новосибирске вечером достигли 10 баллов

23 декабря 2020 года, в метро города Новосибирска произошла массовая давка пассажиров.

Виной тому, 10-бальные вечерние пробки в городе. Это отразилось на работе общественного транспорта. Люди начали толпами спускаться в метро.

В социальных сетях начали появляться жалобы на сильную давку в метро и общественном транспорте. На станциях и остановках наблюдались толпы людей, людям пришлось пропускать несколько рейсов из-за длинной очереди пассажиров на транспорт.

Трамваям тоже пришлось не просто, они так же стояли в пробке. Многие автомобилисты передвигались по трамвайным путям, препятствуя тем самым нормальному движению вагонов.

давка метро общественный транспорт пробки
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