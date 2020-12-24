Приехал в суд погасить долги и лишился своего автомобиля Toyota Land Cruiser житель Новосибирска

Если мужчина в короткие сроки не погасит долги, автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности.

Судебные приставы изъяли внедорожник и передали на ответственное хранение

В Новосибирске судебные приставы арестовали внедорожник должника.

Житель Заельцовского района г.Новосибирска с августа 2019 года принципиально отказывался погашать задолженности по исполнительным документам. На неоднократные предупреждения судебных приставов о необходимости оплаты долга мужчина не реагировал. Арест счетов и запрет на выезд за пределы Российской Федерации, также не возымели должного эффекта. К октябрю 2020 года сумма долга составила более 375 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства, судебные приставы-исполнители получили информацию, что в декабре должник вызван на судебное заседание в Заельцовский районный суд. В назначенный день мужчина приехал к зданию суда на своем автомобиле Toyota Land Cruiser 80. Судебные приставы изъяли внедорожник и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.

Если мужчина в короткие сроки не погасит долги, автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности.