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Падали и застревали в сугробах на тротуарах дети в Бердске утром 24 декабря 2020. Почему не очищен центр, рассказал вице-мэр Захаров

10:55 24.12.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Мы начали чистить дороги раньше чем обычно, не в 4 утра. Сразу после снегопада в 12 часов ночи 24 декабря вся техника вышла работать. По Микрорайону более благоприятная ситуация, а центре случилось ЧП, рассказал Владимир Николаевич.

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Полуметровые сугробы образовались на тротуарах в центре Бердска

Утром 24 декабря 2020 тротуары в центре Бердска оказались не чищенными. Дети по дороге в школу падали и застревали в сугробах. Редакция "Курьер. Среда. Бердск" стала свидетелем это ситуации. У школы №10 все пешеходные дорожки были заметены снегом на полметра. При этом видно было, что дорожки в сторону Универмага накануне расчищены. Почему сложилась такая ситуация, рассказал вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров.

- Мы начали чистить дороги раньше чем обычно, не в 4 утра. Сразу после снегопада в 12 часов ночи 24 декабря вся техника вышла работать. По Микрорайону более благоприятная ситуация, дороги и пешеходные дорожки там очищены, а в центре сошла техника из-за поломки, поэтому часть тротуаров осталась в снегу, - рассказал Владимир Николаевич "Курьер. Среда. Бердск".

Редакция также стала свидетелем, как чистят дороги. Но когда очистят тротуары?

- Мы приносим свои извинения жителям за эту ситуацию. Будем исправлять ситуацию, в ближайшие сутки нагоним, - отметил Захаров.

Дороги в Бердске чистить начали в 12 часов ночи 24 декабря 2020

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Тогда как тротуары остались в высоких сугробах. Причина - поломка техники.

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Как скоро очистят тротуары, читайте подробности в ближайшее время.

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