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Одобрила поправки в помощь обманутым дольщикам Госдума

11:15 24.12.2020 Фото: pixabay
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Помимо этого, законом предусматривается механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, предоставленных ранее Фонду в качестве имущественного взноса для финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан.

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Фонд сможет вместе с регионами реализовывать программы по строительству или достройке многоквартирных домов

23 декабря, Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Новые законодательные нормы позволят переселить граждан из аварийного и ветхого жилья, на расселение которого не хватало средств федерального и региональных бюджетов. Специально созданная рабочая группа Госдумы будет контролировать ход реализации закона о КРТ.

Также принят закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Теперь регионы смогут использовать объекты незавершенного строительства для обеспечения жильем нуждающихся.

Комплексное развитие территорий

Законом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники.

«В первом чтении проект закона вызвал большое количество замечаний депутатов, экспертов, поэтому мы приняли решение совместно с Правительством и экспертным сообществом доработать его ко второму чтению, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - В результате, к законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию. В первую очередь, они направлены на защиту прав собственников».

В Жилищном кодексе фиксируется, что собственникам жилых помещений в упомянутых многоквартирных домах взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество. Также будут учитываться все убытки, причиненные собственнику в связи с изъятием (например, упущенная выгода). По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. При этом предоставляемое жилое помещение находится в границах, подлежащих комплексному развитию. Решение о включении или не включении многоквартирного дома в границы комплексного развития принимает собрание собственников.

«Закон, который сегодня принимается, – это серьезный шаг вперед по решению проблем людей, которые живут в аварийном и ветхом жилье, — отметил спикер Госдумы на пленарном заседании . - Надо решать проблемы с домами, которые были еще в императорский период и в советское время понастроены. Потому что у них гарантийный срок давно истек. В этом смысл закона».

При этом Вячеслав Володин выступил против принятия унифицированных решений в сфере КРТ. «Россия не находится в Садовом кольце, территория ее намного больше. Поэтому те нормы, которые принимались в отношении реновации для Москвы, должны учитывать специфику Москвы. А в Саха

(Якутии) есть своя специфика, в Волгограде – своя. В Севастополе — своя, в Магадане – своя», - сказал он, подчеркнув в то же время, что права граждан должны соблюдаться на едином уровне и эти вопросы должны быть у депутатов на контроле.

Спикер Госдумы предложил создать рабочую группу из представителей профильных думских комитетов для контроля за ходом реализации принятого закона. Вячеслав Володин отметил, что субъекты РФ должны принять соответствующие региональные законы, и для того, чтобы нормативная база была подготовлена вовремя, депутатам надо включиться в решение этого вопроса уже сейчас. «Нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим, потому что у политиков отпусков не бывает», — подчеркнул В. Володин.

Защита прав дольщиков

Инициатива направлена на решение проблем обманутых дольщиков. Законопроект даёт Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства возможность без торгов самому достраивать многоквартирные дома. Сегодня Фонд дольщиков должен объявлять торги на достройку домов для приобретения прав застройщика-банкрота. Из-за этого строительство затягивается, а значит затягивается и время ожидания дольщиками квартир или компенсации.

Также законопроект позволит решить проблему передачи Фонду дольщиков прав на достройку жилищно-строительных кооперативов. В настоящее время существуют незавершенные объекты, по которым решения о выплате пайщикам компенсаций приняты, но имущество кооперативов Фонду дольщиков не передано. Поправки устраняют этот пробел и устанавливают аналогичное право Фонда завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения, а также совместно с субъектами РФ на основании соглашений, заключаемых без торгов.

Кроме того, Фонд сможет вместе с регионами реализовывать программы по строительству или достройке многоквартирных домов. В этом случае, часть квартир будет передана субъекту РФ для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения жильем льготных категорий граждан.

Как отметил на пленарном заседании Вячеслав Володин, «Фонд получит возможность передавать регионам земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, которые сегодня просто пустуют, разрушаются, так как Фонд уже произвел выплаты обманутым дольщикам. Это незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для достройки и последующего предоставления в них жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хронически больными».

Помимо этого, законом предусматривается механизм возврата в бюджет субъекта РФ денег, предоставленных ранее Фонду в качестве имущественного взноса для финансирования мероприятий по восстановлению прав пострадавших граждан.

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