Борьба с сугробами: вывезла за ночь 3 300 кубометров снега спецтехника в Бердске

В городе работают два снегоотвала в районе бердского кладбища и в районе БЭМЗа.

В городе работают два снегоотвала в районе бердского кладбища и в районе БЭМЗа

После обильного снегопада почти все улицы Бердска очищены силами МБУ «ЦМУ». Об обстановке с уборкой снега в городе рассказал заместитель директора МБУ «ЦМУ» Олег Редин.

- Техника вышла на уборку снега со вчерашнего вечера, с 22.00 и до сих пор вывоз снега продолжается. В уборке задействовано 22 единицы техники, вывоз снега осуществляют 15 самосвалов и 4 погрузчика. С 4.00 утра на работу вышли 23 рабочих по благоустройству, чтобы расчищать входные группы и тротуары. Всего за ночь было вывезено 3300 кубометров снега, - пояснил Олег Генрихович.

В городе работают два снегоотвала в районе бердского кладбища и в районе БЭМЗа. В зависимости от того, из какого района вывозится снег, определяется снегоотвал. Работы по уборке и вывозу снега продолжаются.

Источник: Администрация Бердска