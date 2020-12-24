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Подарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители из Бердска. Сотрите фото

10:37 24.12.2020, Галина Панчева Фото: Вячеслава Останина
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Ребятишки искренне радовались подаркам. Они были довольны и счастливы. Новогодних сладких наборов с избытком хватило на всех.

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Бердский Дед Мороз в очередной раз порадовал подарками больных туберкулезом детей
Сюжет: Подарки для туббольницы
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Подарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители из Бердска. Сотрите фото137 кг конфет для подарков туберкулезным детям на 45 973 рубля купили от благотворителей Бердска. Смотрите фото и видеоЕщё 21 новость

Прошли утренники в мочищенских детских туберкулезных больнице и санатории. Все ребятишки получили подарки от Деда Мороза из Бердска.

-Нужно было видеть, какими довольными и счастливыми были ребятишки, когда к ним пришел Дед Мороз и Снегурочка. И не с пустыми руками — подарком для каждого. Радость и счастье детям в очередной раз подарили бердчане — щедрые, добросердечные люди. Огромная вам благодарность, - рассказал 24 декабря «Курьер. Среда. Бердск» волонтер Вячеслав Останин.

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По словам Вячеслава Останина, машина была до отказа забита новогодними подарками и ему придется отправиться на днях в больницу и санаторий, чтобы довезти переданные бердчанами подгузники, канцтовары, средства гигиены.

Напомним, традиционно перед Новым годом читатели «Курьер. Среда. Бердск» приносили подарки и перечисляли средства для больных туберкулезом детей. В итоге было собрано 29 сладких подарков и перечислено 46 300 рублей.

На средства читателей «Курьер. Среда. Бердск» были закуплены 137 кг сладостей на 45 973 рубля. Почти на всю сумму, собранную благотворителями. В копилке осталось 327 рублей.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» благодарит своих читателей за оказанную поддержку в непростое время больных ребятишек. Низкий вам поклон и всех благ!

Напоминаем, что сбор подарков завершен 22 декабря. Однако благотворители до сих пор приносят свои дары для ребятишек. Уже завтра, 25 декабря, Вячеслав Останин заберет их и передаст деткам, больным туберкулезом. Спасибо вам!

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